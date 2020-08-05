مشهد يذهل هذا المصور في بيروت لممرضة تنقذ 3 أطفال حديثي الولادة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لم يتخيل أحد بأن في لحظة معينة ستنقلب الدنيا رأساً على عقب في قلب العاصمة بيروت.. ولكن الانفجار الضخم في مرفأ العاصمة اللبنانية الثلاثاء، والذي هزها، قلب كل المقاييس.

ومن بين جميع هذه المشاهد، توجهت عدسة المصور الصحفي، بلال جاويش، نحو ممرضة ممسكة بثلاثة أطفال حديثي الولادة بيديها، في مستشفى الروم بالأشرفية، وتحمل سماعة الهاتف لتطمئن والدتها عنها.

وبدوره، شعر جاويش بالذهول عند رؤية هدوء الممرضة، باميلا زينون، التي كانت بحالة مناقضة للجو المحيط بها على مسافة متر واحد، وهو مشهد آخر فيه الكثير من الدماء والجرحى والشهداء.

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية (شاهد الفيديو أعلاه)، يقول جاويش الذي التقط الصورة لوكالة أنباء شينخوا الصينية: "بدت الممرضة وكأنها تحمل قوة خفية أعطتها السيطرة، والتحكم بنفسها، وإنقاذ هؤلاء الأطفال".

وأضاف جاويش: "يتميز الإنسان وسط هذه الظروف العنيفة والسوداء والشريرة.. وهذه الممرضة كانت على قدر المسؤولية".