البرازيل تتحول إلى موقع سباق عالمي للقاح فيروس كورونا.. ماذا يقول المشاركون في التجارب؟

ساو باولو، البرازيل (CNN)-- تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البرازيل 100 ألف حالة، السبت، فيما تخطى إجمالي الإصابات 3 ملايين، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة المحلية.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية إن 100,477 شخصًا قد توفوا بسبب فيروس كورونا، وأصيب 3,012412 شخصًا، منذ ظهور الوباء في البلاد.

وسجلت الصحة البرازيلية وفاة 905 أشخاص بسبب الفيروس، في الساعات الـ24 الماضية.

وتميز اليوم بمظاهر التضامن مع أسر الضحايا، وسط انتقادات للحكومة الفيدرالية. وقام العديد من مستخدمي تويتر بتمييز تغريداتهم بوضع هاشتاغ 100thousanddeaths#.

وفي ريو دي جانيرو، وضعت منظمة ريو للسلام غير الحكومية مائة من الصلبان في الرمال، وأظهرت مُلصقًا يسأل: "لماذا نحن الرقم الثاني (عالميًا) من حيث عدد الوفيات؟"

وبعد وقت قصير من إعلان الصحة البرازيلية للأرقام القياسية الجديدة لكورونا، نشر الرئيس جايير بولسونارو صورة في صفحته الرسمية عبر فيسبو، احتفالًا بفوز فريقه المفضل لكرة القدم، بالميراس، في بطولة ساو باولو.

وتُظهر الصورة بولسونارو، وهو يرتدي قميصًا من بالميراس، ويضع إيماءة يده على شكل قلب. رسالة على الصورة تقول: "مبروك بالميراس بطل ساو باولو 2020".

وفاز بالميراس بلقب الولاية على منافسه كورينثيانز في مباراة دون حضور الجمهور، بعد ظهر السبت في ساو باولو.

حتى الآن، لم يصدر بولسونارو بيانًا عامًا بشأن تجاوز البرازيل 100 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

ويوم الخميس الماضي، في بث مباشر على فيسبوك، علق الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على عدد الوفيات، قائلا: "سنواصل حياتنا، ونبحث عن طريقة للابتعاد عن هذه المشكلة".

ومنذ بدء تفشي المرض، كان بولسونارو يقلل من انتشاره، واصفا إياه بأنه "مجرد إنفلونزا صغيرة". وشجع على استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين غير المثبت فعاليته علميًا.

وبعدما رؤية انهيار أنظمتها الصحية في أبريل نيسان الماضي، سجلت ولايات الشمال انخفاضًا في عدد الوفيات، بينما يتزايد انتشار الفيروس، وينمو في الجنوب والغرب الأوسط من البلاد.