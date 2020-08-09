نظريات المؤامرة حول فيروس كورونا..6 قواعد لمناقشة معارضي اللقاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع التطلع لطرح لقاح "كوفيد-19" في المستقبل القريب، يتحول الانتباه أيضاً إلى الجدل حول استخدام اللقاح ونظريات المؤامرة المنتشرة حول فيروس كورونا.

ووفقاً لاستطلاع جديد، سيرفض واحد من كل 6 بريطانيين لقاح "كوفيد-19" عندما يصبح متاحاً.

ويعد الجدل حول استخدام اللقاح مشكلةً معقدة، لذا ستتطلب المعركة ضد نظريات المؤامرة المتعلقة بمرض "كوفيد-19" شن حملة واسعة من قبل الصحة العامة ومنصات التواصل الاجتماعي للسيطرة على نشر المعلومات المضللة.

ومع ذلك، يمكن للجميع المشاركة في هذا الدور من خلال مناقشة من يعرفونهم سواء معارضين للقاح أو مؤيدين لنظريات المؤامرة التي تشكك في حقيقة فيروس كورونا.

ويقول جوفان بايفورد، محاضر أول في علم النفس في جامعة "The Open Univesity" وهي جامعة عامة في إنجلترا، إنه بحث في نظريات المؤامرة لأكثر من عقدين وتحدث مع العديد من المؤمنين بها.

وفيما يلي 6 قواعد يستخدمها بايفورد للتحدث مع مؤيدي نظريات المؤامرة

التعرف على حجم المهمة

يعد التحدث إلى الأشخاص الذين يؤيدون نظريات المؤامرة مهمة صعبة، إذ يجب تقديم أدلة أو الإشارة إلى التناقضات المنطقية في حجتهم.

ويشكل عدم وجود دليل على وجود المؤامرة، دليلاً في حد ذاته من قبل المؤيدين لنظريات المؤامرة. لذلك عليك أن تسلح نفسك بالصبر، وتستعد للفشل.

التعرف على البعد العاطفي

وتغري نظريات المؤامرة الكثيرين من خلال شدة العواطف التي تثيرها، وترتكز نظريات المؤامرة على مشاعر الاستياء والسخط من العالم.

وهذا يعطي نظريات المؤامرة بعداً عاطفياً قوياً، ويمكن أن تشتعل العواطف وتتحول المحادثات إلى جدال بالصراخ. ومن المهم منع حدوث ذلك، والاستعداد لتهدئة الموقف والحفاظ على استمرار الحوار، دون التخلي عن موقفك من المناقشة.

اكتشاف ما يؤمن هؤلاء به

وقبل محاولة إقناع الأشخاص، اكتشف طبيعة ومضمون معتقداتهم. وعندما يتعلق الأمر بنظريات المؤامرة، لا ينقسم العالم إلى "مؤمنين" و"مشككين"، فهناك الكثير بينهما.

وتعامل أقلية من المؤيدين الملتزمين نظريات المؤامرة كحقيقة حرفية ويقاومون محاولات الإقناع بأنها ليست كذلك، بينما يبقى آخرون على استعداد لقبول أن منظري المؤامرة لديهم أحقية في تشكيكهم ويطرحون الأسئلة الصحيحة على الأقل.

وسيساعدك تحديد طبيعة ومدى اعتقاد الشخص على تشكيل الردود بطريقة أفضل.

وحاول أيضاً معرفة نظرية المؤامرة المحددة التي يؤيدونها، على سبيل المثال مقاطع الفيديو أو المواقع الإلكترونية التي يشاهدونها؟ وبمجرد أن تكتشف، اجمع أكبر قدر ممكن من الأدلة المؤكدة من مصادر موثوقة.

وسيساعدك البحث عن مصدر نظرية المؤامرة على تركيز المناقشة على جوهر الادعاءات.

ولا تحاول التشكيك أبداً في ذكاء من تناقش أو حسه الأخلاقي، إذ يعد ذلك أسرع طريقة لإنهاء النقاش.

إنشاء أرضية محايدة

تجعل نظريات المؤامرة الحقيقة تبدو أقل فوضوية، وتستفيد من مخاوف أوسع نطاقاً مثل تركيز السلطة المالية والسياسية، والمراقبة الجماعية، وعدم المساواة أو انعدام الشفافية السياسية. لذا عند الحديث عن نظريات المؤامرة، ابدأ بالاعتراف بهذه المخاوف الأوسع نطاقاً وقصر مناقشتك على ما إذا كانت نظريات المؤامرة يمكن أن تقدم إجابة مناسبة أو ذات معنى.

ويذهب الكثير من الأشخاص إلى نظريات المؤامرة من باب الفضول، وإن كان مضللة، حول كيفية فهم العالم. وفي بعض الأحيان يعتقدون أنهم يشككون ويبحثون في القضايا المعقدة، وبدلاً من انتقادهم أو السخرية منهم، حاول أن تظهر لهم تقديرك لتساؤلاتهم وتشاركهم من حيث المبدأ، وفي نهاية المطاف أن لا تهدف إلى جعلهم أقل فضولًا أو تشككاً، بل تهدف إلى تغيير ما يثير فضولهم أو ما يشككون فيه.

وغالباً ما تبدو نظريات المؤامرة مقنعة، لأنها تبدأ بالعرض التفصيلي للحقائق العلمية أو التاريخية ذات المصداقية. وتكمن المشكلة في أن هذه الحقائق والحجج تؤدي إلى استنتاجات غير عادية.

وتعد نواة الحقيقة التي تستند إليها نظريات المؤامرة بمثابة نقطة بداية صلبة للمناقشة. وسيسمح لك الاتفاق على بعض الحقائق على الأقل بالتركيز على مناقشة الاعتقاد الخيالي لنظرية المؤامرة.

تحدي الحقائق

ويتطلب فضح نظريات المؤامرة اتباع نهج من شقين. يتضمن الأول تحدي الأدلة وأصولها. لذا، حاول معالجة إدعاءات محددة من خلال مناقشة ما يشكل مصدراً موثوقاً. واعرض على من تناقشه النظر في الأدلة معاً.

وإذا كنت تناقش أحد المؤيدين المتزمتين، فربما لن يتفاعل معك حتى في هذا الشأن إذ قد يدفعه ذلك إلى البدء في التشكيك في آرائه.

وينطوي النهج الثاني على تحدي أهمية وقيمة قضية المؤامرة بشكل عام. وقد ترغب في الإشارة إلى أنه على مدار التاريخ، لم يتم إثبات نظريات المؤامرة.

وعلى سبيل المثال، الادعاءات الطويلة الأمد التي ينكرها مرضى الإيدز بأن العقاقير المضادة للفيروسات القهقرية هي أكثر ضرراً من فيروس نقص المناعة البشرية لم يتم دحضها فحسب، ولكنها ساهمت في مئات الآلاف من الوفيات في أفريقيا جنوب الصحراء.

كما ساهمت أحدث نظريات لا أساس لها من الصحة، حول لقاح شلل الأطفال بأنه يسبب العقم، في عودة ظهور المرض في كل من نيجيريا، وباكستان، وأفغانستان.

وتقع الادعاءات حول مرض "كوفيد-19" في الخانة ذاتها. ويمكن أن يثبت وضع نظريات المؤامرة هذه في سياقها التاريخي أنها لا تقدم شيئاً جديداً، ولا تطرح الأسئلة الصحيحة حول الجائحة وأسبابها. وقد يشجع هذا الشخص على توجيه فضوله وشكوكه إلى مخاوف أكثر أهمية.

كن واقعياً

وبالتأكيد ليس هناك ما يضمن أن هذه النصائح ستكون فعالة. ولا توجد حجج لا جدال فيها أو استراتيجيات واقية من الفشل التي ستجعل منظّر المؤامرة يشك في اعتقاده. واعلم أن الهدف من التحدث إلى منظري المؤامرة ليس تبديل اعتقادهم، بل بث الشك حولهم من أجل بناء مقاومة تدريجية لجاذبية تلك النظريات.