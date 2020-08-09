في ظل أزمة "انفجار بيروت".. لبنان يسجل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سجل لبنان 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة، الأحد، وفقا للموقع الرسمي لوزارة الصحة العامة في البلاد.

ومع الحالات الجديدة بلغ إجمالي عدد الإصابات في لبنان 6517 وعدد الوفيات 76، ويأتي هذا الارتفاع في الحالات الإيجابية في ظل معاناة البلاد من انفجار ضخم في العاصمة أودى بحياة 158 وأصيب جراءه 6000 آخرين على الأقل.

وقال مدير مستشفى جامعة رفيق الحريري (المستشفى الرئيسي الذي يستقبل المصابين بالفيروس)، فراس أبيض، لـCNN أن المستشفيات وصلت إلى طاقتها القصوى لكنه أشاد بتعامل القطاع الصحي مع أزمتين متزامنتين، فيروس كورونا والانفجار الضخم.

وكتب الأبيض عبر صفحته على موقع تويتر السبت، تغريدة أشاد فيها بقدرة القطاع الصحي على الارتقاء لمستوى الحدث واستيعاب آلاف الضحايا.