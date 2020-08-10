هل يمكن لنزلات البرد أن تحميك من فيروس كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في كل عام، تظهر العديد من المنصات والتطبيقات الصحية التي تُمكن الفرد من الوصول إلى الخدمات الصحية والأدوية التي يحتاج إليها بكبسة زر. ولعل الحاجة لتلك المنصات زادت بشكل أكبر في ظل جائحة فيروس كورونا. ومن بين هذه التطبيقات هي "شفاء".

ويهدف تطبيق "شفاء" إلى مساعدة المرضى، مع تركيز خاص على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، في مصر.

وتساعد المنصة المرضى على طلب الوصفات الطبية المتكررة، وجدولتها، وإعادة تعبئة الأدوية، إضافة إلى إدارة جميع احتياجاتهم الصيدلية، وفقاً لما ذكرته الشريكة المؤسسة ومديرة العمليات في "شفاء"، الدكتورة رشا راضي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

يساعد تطبيق "شفاء" المرضى، مع التركيز بشكل خاص على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، في مصر.

ومن خلال "شفاء"، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعمل بنظام تحديد المواقع العالمي "GPS"، يمكن للمستخدمين تحميل الوصفات الطبية الخاصة بهم.

وبعد ذلك، ستقودهم المنصة إلى أقرب صيدلية، ثم توصل الصيدلية المُختارة المواد اللازمة في عملية "خالية من المتاعب"، بحسب تعبير راضي.

تم تشغيل منصة "شفاء" رسمياً في أبريل/نيسان من عام 2018.

وعند استخدام التطبيق، قالت راضي، التي تعمل كمُحاضِرة مساعدة لطب الأطفال في جامعة القاهرة: "يتمكن المرضى من تحديد موعد للحصول على جرعة تكفي لـ30 يوماً مع خدمتين، وهما: تذكير بالجرعة، وتنبيه بشأن النقص".

منصة وُلدت من تجربة شخصية

وعند سؤالها عما شجعها على إطلاق منصة "شفاء"، قالت راضي إن الأمر نشأ من تجربة شخصية مرت بها شريكتها المؤسسة، إذ أنها شُخصت بسرطان الغدة الدرقية منذ 3 أعوام.

وكانت العملية الجراحية الجزء الأسهل عند مرضها مقارنةً بشرب الأدوية اللازمة، وفقاً لما ذكرته راضي، وشرحت قائلةً: "لم تستطع دائماً العثور على ما تحتاجه، بل إنها قد تحصل على الدواء الخاطئ عند طلبه عبر الهاتف، وكانت تنسى ببساطة تناول الأدوية".

وتشجعت الإثنتان على القيام ببعض البحث، واكتشفتا لاحقاً أن الملايين من المرضى المزمنين في مصر يعانون من المشكلة ذاتها.

واعتباراً من يونيو/حزيران، تجاوز عدد مستخدمي "شفاء" مليون مُستخدم شهري عبر جميع المنصات.

وسيلة أكثر أماناً للمرضى في ظل جائحة كورونا

موظف طبي مصري يقوم بفحص دم شخص تعافى من فيروس كورونا في القاهرة في 22 يوليو/تموز من عام 2020.

وزادت أهمية "شفاء" في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت راضي: "دفعت الأزمة العالمية لكوفيد-19 العالم إلى الإغلاق، ما أجبر الجميع للبحث عن حلول لتلبية احتياجاتهم عبر الإنترنت".

وجعلت الجائحة الأشخاص يقدرون السلامة والراحة أيضاً، بحسب ما ذكرته.

وإلى جانب ذلك، يُعد المرضى المزمنون أكثر عرضة للخطر، ودفع ذلك المرضى إلى استكشاف طرق آمنة وموثوقة لتأمين وصفاتهم الطبية، وفقاً لما قالته راضي.

وشهدت "شفاء" زيادة في الطلبات والمستخدمين بنسبة 300% وسط هذه الأزمة العالمية.

وقد يتمكن المرضى خارج مصر من استخدام "شفاء" لتلبية احتياجاتهم في المستقبل، إذ تخطط المنصة للتوسعة خارج البلاد أيضاً.