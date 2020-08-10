إصابات كورونا تقترب من 20 مليون شخص.. و730 ألف حالة وفاة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اقتربت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم من 20 مليون شخص، صباح الاثنين، حيث سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية 19 مليونًا و792 ألفًا و519 حالة إصابة.

وارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض لتصل إلى 730 ألفًا و89 حالة وفاة، صباح الاثنين، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

وتحتفظ الولايات المتحدة بأكثر من ربع أعداد المصابين المسجلين بفيروس كورونا حول العالم، حيث وصل أعداد الإصابات بالفيروس في كافة الولايات الأمريكية الخمسين إلى 5 ملايين و44 ألفًا و821 حالة إصابة، بينما وصلت أعداد الوفيات فيها بسبب المرض إلى 162 ألفًا و938 حالة وفاة، وتظل في مقدمة دول العالم الأكثر تضررًا من الوباء.

البرازيل التي تحتل المركز الثاني عالميًا في ترتيب الدول الأكثر تضررًا من فيروس كورونا، سجلت، حتى صباح الاثنين، 3 ملايين و35 ألفًا و422 إصابة، بينما تخطى حاجز أعداد الوفيات فيها 100 ألف شخص، ليصل أعداد الوفيات فيها إلى 101 ألف 49 حالة وفاة.

جاءت الهند في المركز الثالث عالميًا بأكثر من مليوني إصابة بالمرض تلتها روسيا ثم جنوب أفريقيا فالمكسيك.

في المركز الثالث عالميًا من حيث أعداد الوفيات جاءت المكسيك بعد الولايات المتحدة والبرازيل، ثم المملكة المتحدة فالهند وإيطاليا.

ولا تزال عدد من شركات الأدوية العالمية، بمشاركة عدد من الحكومات، تجري التجارب السريرية لعدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، والذي بدأ انتشاره في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر كانون الأول الماضي 2019.

وتحذر منظمة الصحة العالمية، من أن الوباء قد يبدأ موجة ثانية من الانتشار في ظل الإجراءات التي بدأتها عدد من الدول لتخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار المرض.