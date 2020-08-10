قائمة بالأغذية الصحية لمرضى القلب وهذه الأطعمة التي يجب تجنبها

الميكروبيدات.. من منتجات التجميل إلى الأسماك البحرية ومن ثم إلى بطون البشر.. هل نحن في خطر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية مجموعة من الإرشادات المختلفة، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، للتغذية الصحية لمرضى القلب.

وأوضحت الصحة المصرية أن السمن البلدي والقشدة والزبدة تعد من الدهون الطبيعية والصحية. ولكن الإفراط في تناولها يسبب ارتفاع الدهون في الدم وتصلب الشرايين.

لذلك، من المهم تناول القليل جداً منها، أي ما لا يتجاوز ملعة صغيرة يومياً.

إرشادات التغذية الصحية لمرضى القلب👇 https://t.co/pyJPwKUUQR

وتعد الأسماك بشكل عام والأسماك الدهنية، مثل الماكريل والسردين والسلمون، غنية بالأوميغا 3، الذي يحافظ على صحة القلب. وبذلك، من المفضل تناول السمك مرة أسبوعياً على الأقل.

وأشارت الصحة المصرية إلى أهمية تناول الخضار مع كل وجبة رئيسية، وتناول ثمرة فاكهة بين الوجبات، بهدف الحصول على الألياف الطبيعية اللازمة، لتقليل الدهون والكوليسترول في الدم.

وفي حال تساؤلك عن مصادر الأوميغا، تحافظ بذور الشيا والكتان على صحة القلب، ويمكن إضافتها إلى طبق السلطة.

ولكن، يجب طحن بذر الكتان ليصبح مسحوقاً يرش على الطعام قبل الاستخدام.. والسبب؟ لا تستطيع المعدة إذابة القشرة والاستفادة من بذر الكتان دون طحنه.

وأشارت الصحة المصرية إلى أن الدهون الناتجة عن الزيوت المهدرجة تتسبب في ارتفاع الكوليسترول وتصلب الشرايين. لذلك، احرص على تجنبها، مع مراجعة مكونات المخبوزات والحلويات.

وعبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، أوضحت الصحة المصرية أن زيت الزيتون والزيت الحار وزيت الذرة وزيت عباد الشمس هي زيوت صحية. ولكن، يجب استخدامها بحرص حتى لا تتسبب في زيادة الوزن والسمنة.

وبالطبع، من المهم تجنب الأطعمة المقلية والجاهزة، كما ينبغي التخلص من الدهون الموجودة حول اللحم وجلد الدواجن.