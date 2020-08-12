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دكتور أنتوني فاوتشي: نأمل أن يكون لقاح "مودرنا" فعالا بنسبة أكبر من 60٪

(CNN Health)-- قال الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، إنه يشك بجدية في أن روسيا أثبتت أن لقاحها آمن وفعال، بعد أن قالت موسكو إنها وافقت على استخدام لقاح لفيروس كورونا، يوم الثلاثاء.

وأضاف فاوتشي، في مقتطفات من مقابلته مع شبكة ABC News، التي تُذاع الخميس: "آمل أن يكون الروس قد أثبتوا بالفعل وبشكل قاطع أن اللقاح آمن وفعال... أشك بشدة في أنهم فعلوا ذلك".

وأكد مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أن الحصول على لقاح وإثبات أن آمن وفعال "شيئان مختلفان".

وتابع: "لدينا ستة لقاحات أو أكثر... لذا إذا أردنا اغتنام الفرصة لإيذاء الكثير من الناس أو منحهم شيئًا لا يعمل، يمكننا البدء في القيام بذلك، كما تعلمون، الأسبوع المقبل إذا أردنا ذلك. لكن هذه ليست الطريقة التي يعمل بها".

وقال فاوتشي إنه إذا سمع الأمريكيون إعلانات من دول، مثل روسيا أو الصين حول تطوير اللقاحات، فعليهم أن يتذكروا أن الولايات المتحدة لديها معايير أمان وفعالية معينة مطبقة.

ولم يصدر صانعو اللقاح الروسي حتى الآن أي بيانات حول التجارب البشرية .

وصرحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأنها ستوافق على اللقاح فقط إذا كان يفي بشرط الفعالية بنسبة 50٪.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني، الثلاثاء، إنها على اتصال بالعلماء والسلطات الروسية، وتتطلع إلى مراجعة تفاصيل التجارب.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، هناك 28 لقاحًا في التجارب البشرية حول العالم.