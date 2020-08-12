إدمان تناول المشروبات الغازية.. كيف تتخلص من هذه “العادة الضارة”؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند شرب المشروبات الغازية، هل تعلم أنك تستهلك شيئاً ليس له فوائد غذائية؟ وأوضحت وزارة الصحة السعودية أضرار هذه المشروبات مؤخراً.

وخلال مقطع فيديو على "تويتر"، أوضح حساب "عش بصحة"، وهي المنصة الرئيسية للتوعية الصحية لوزارة الصحة السعودية، ما يحصل للجسم عند استهلاك المشروبات الغازية.

وأكد الفيديو أن المشروبات الغازية لا تملك أي قيمة غذائية، وهي تحتوي على مواد حافظة، ومكملات صناعية، وكمية كبيرة جداً من السكر الضار الذي يُخل بالتوازن الغذائي.

تخيل إنك تشرب شيء بدون فائدة غذائية، وكذلك مدمرة لصحتك.. هذه هي المشروبات الغازية🧐. #عش_بصحة https://t.co/KSjuUWkHBo

وبعد 20 دقيقة من شرب هذه المشروبات، تُجهد نسبة السكر العالية فيها البنكرياس، ما يجعله يفرز الكثير من الإنسولين.

وبعد 30 دقيقة، تتحول السكريات إلى دهون مخزنة، ويؤدي ذلك إلى زيادة الوزن، ويُصبح الجسم عرضة لداء السكري.

وبعد 45 دقيقة، يؤدي الكافيين في هذه المشروبات إلى رفع ضغط الدم.

ومع مرور الزمن، يصبح الضغط مرضاً مزمناً للأشخاص الذين يشربونها.

وبالتالي، قد يؤدي استهلاك المشروبات الغازية إلى اجتماع أخطر مرضين مزمنين، وهما: السكري، وارتفاع ضغط الدم.

ومع ذلك، لا ينتهي تأثير المشروبات الغازية هنا، فهي تؤدي إلى هشاشة العظام بسبب تأثيرها السلبي والمستمر على امتصاص الأملاح، والمعادن المهمة.