مدير منظمة الصحة العالمية: لا يمكن هزيمة كورونا في عالم منقسم.. ونفتقر إلى القيادة

(CNN Health)-- قالت منظمة الصحة العالمية لـCNN، إنها "على اتصال بالعلماء والسلطات الروسية، وتتطلع إلى مراجعة تفاصيل التجارب" الخاصة باللقاح الروسي، الذي أعلن الرئيس فلاديمير بوتين الموافقة عليه، في وقت سابق الثلاثاء.

كان الرئيس الروسي قد وصف اللقاح بأنه "الأول من نوعه في العالم"، وأن إحدى بناته تناولته، وسط قلق عالمي مُستمر وتساؤلات بلا إجابة حول سلامته وفعاليته.

وقال بيان المنظمة، تلقته CNN عبر البريد الإلكتروني: "ترحب منظمة الصحة العالمية بجميع التطورات في أبحاث وتطوير لقاحات كورونا. وعلى المستوى العالمي، شاركت المنظمة في توجيه وتسريع جهود البحث والتطوير منذ يناير 2020".

وأضافت الصحة العالمية: "ينبغي إجراء تسريع لأبحاث اللقاحات باتباع العمليات المعمول بها خلال كل خطوة من خطوات التطوير، لضمان أن تكون أي لقاحات تدخل حيز الإنتاج في نهاية المطاف آمنة وفعالة.. وأي لقاح جائح آمن وفعال سيكون منفعة عامة عالمية".

وحثت المنظمة على الإسراع بالحصول العادل والمنصف على مثل هذه اللقاحات في جميع أنحاء العالم، قائلة على اتصال مع العلماء والسلطات الروسية، وتتطلع إلى مراجعة تفاصيل التجارب".