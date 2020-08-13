أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إنه في أعقاب الانفجار المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي في بيروت، تم اعتبار 3 مستشفيات في المدينة معطلة، بينما تعمل 3 أخرى الآن بطاقة أقل.

وأضافت المنظمة، أن الأضرار التي لحقت بالمستشفيات بعد الانفجار، أصابتها بالعجز وتسببت في فقدان أكثر من 500 سرير في المستشفيات اللازمة للمساعدة في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد والمصابين من الانفجار.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان، إيمان شنكيتي، "لدينا أعداد متزايدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في لبنان، كما أن الأشخاص الذين يحتاجون إلى أسرة العناية المركزة آخذون في الازدياد، لذلك قد يكون لدينا نقص في وحدة العناية المركزة والأسرة العادية في المستشفيات".

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 50% من عيادات ومراكز الصحة الأولية المدعومة من منظمة الصحة العالمية في بيروت تضررت في الانفجار واعتبرت غير عاملة.

وقالت وزارة الصحة في البلاد، إن لبنان سجل أعلى معدل يومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الثلاثاء، بعد تسجيل 309 إصابات جديدة.