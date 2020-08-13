7 أشياء يجب عليك تجنبها لارتداء الكمامات الطبية بشكل آمن.. ما هي؟

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لارتداء الكمامات الطبية بشكل آمن.. 7 عادات يجب عليك تجنبها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لحماية نفسك ومن حولك من جائحة فيروس كورونا المستجد، لا يكفي أن ترتدي الكمامات فقط، إذ أن هناك قائمة بالأشياء التي يجب عليك تجنبها أثناء وضعها.

وخلال حسابها الرسمي على "تويتر"، شاركت منظمة الصحة العالمية مؤخراً إرشادات تتعلق بوضع الكمامات الطبية.

ومن أجل وضع الكمامات الطبية بأمان، إليك لائحة بـ7 أشياء يجب عليك أن تتجنبها:

  • لا تستخدم كمامة ممزقة أو مبتلة
  • لا تكتف بتغطية فمك أو أنفك فقط بالكمامة
  •  لا ترتدي كمامة فضفاضة 
  • لا تلمس الجهة الأمامية من الكمامة
  • لا تنزع الكمامة عند التحدث مع أحد، ولا تفعل أي شيء يستدعي لمس الكمامة
  • لا تترك كمامتك المُستخدمة في متناول الآخرين
  • لا تستخدم الكمامة مرة أخرى
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وفي النهاية، أكّدت منظمة الصحة العالمية أن الأقنعة وحدها لا تكفي للحماية من عدوى فيروس "كوفيد-19"، إذ يجب الالتزام بالحفاظ على مسافة 1 متر على الأقل من الآخرين، وغسل اليدين جيداً وبشكل متكرر حتى عند ارتداء كمامة.

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