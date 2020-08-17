هل تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟ إذا خفف الملح في نظامك الغذائي

كيف نختار أطباقنا في المطاعم دون خوف من زيادة الوزن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحتوي مختلف الأطعمة التي تتناولها خلال اليوم على الملح. وفي حال كنت لا تولي اهتماماً تجاه كمية الملح التي تستطيع أن تستهلكها يومياً، فهل تعلم أنها لا تتجاوز ملعقة شاي صغيرة؟

وخلال مقطع فيديو على "تويتر"، أوضح حساب "عش بصحة"، وهي المنصة الرئيسية للتوعية الصحية لوزارة الصحة السعودية، أضرار الملح على الصحة.

وأشار الفيديو إلى أن للملح عدة مصادر، مثل الأطعمة المعلبة، والمخللات، والوجبات السريعة، إضافةً إلى الأجبان.

تدري إن احتياجك اليومي للملح مايتجاوز ملعقة شاي صغيرة؟🧂🥄 #عش_بصحة https://t.co/yzd1vYfBCc

ويجب ألا تزيد كمية الملح التي يستهلكها شخص بالغ يومياً عن ملعقة شاي صغيرة، ويساوي ذلك 5 جرامات من الملح فقط، أي ما يعادل 2 جرام من الصوديوم.

ويمكن للملح أن يسبب أضرار صحية على جسدك في حال استهلاكه بشكل زائد.

وتتضمن المشاكل الصحية التي يسببها استهلاك الملح ارتفاع ضغط الدم، وهو يعرضك أيضاً للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وهو قد يؤدي إلى قصور القلب، ومشاكل صحية في الكِلى.

ولحياة أكثر صحية، يمكن استبدال الملح ببدائل كالليمون، وبعض المنكهات لتحسين الطعم، مثل: الأعشاب، والتوابل، والهيل، والكزبرة، والزعتر، والكركم، وغيرها.