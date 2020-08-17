دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الاثنين، لتتجاوز 775 ألف شخص حول العالم، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، والتي سجلت 775 ألفًا و545 حالة وفاة.

وتتجه أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، نحو 22 مليون شخص، حيث سجلت الجامعة، 21 مليونًا و692 ألفًا و518 حالة إصابة، صباح الاثنين.

وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفعت، صباح الاثنين، لتتجاوز 170 ألف حالة وفاة، بينما وصلت أعداد المصابين في البلاد التي تحتل المركز الأول عالميًا في ترتيب الدول الأكثر تضررًا من المرض، إلى 5 ملايين و403 آلاف إصابة.

البرازيل في المركز الثاني عالميًا، وصلت أعداد الوفيات فيها بسبب كورونا، إلى 107 آلاف و852 حالة وفاة، بينما وصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و340 ألف إصابة.

ارتفعت أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الهند لتصل إلى أكثر من 50 ألف حالة وفاة، لتحتل المركز الرابع عالميًا في ترتيب أعداد الوفيات بسبب المرض، خلف المكسيك التي سجلت 56 ألفًا و757 حالة وفاة.

الهند احتلت المركز الثالث في ترتيب الدول من حيث أعداد المصابين، حيث سجلت مليونين و647 ألف إصابة، بينما وصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس في روسيا، التي أجازت لقاحها المضاد للفيروس، الأسبوع الماضي، إلى 925 ألفًا و558 إصابة.