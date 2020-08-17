إصابات كورونا تواصل الارتفاع لليوم الثاني في فرنسا

مع تسجيل أكثر من 1000 حالة جديدة في اليوم.. فرنسا تواجه خطر الانزلاق مرة أخرى إلى حيث كانت في ذروة الوباء

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باريس، فرنسا (CNN)-- أعلنت فرنسا تسجيل 3015 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، وفقًا لوكالة الصحة الوطنية الفرنسية، في ثاني أعلى قفزة يومية في عدد الحالات منذ منتصف مايو أيار الماضي.

ويوم السبت، أعلنت وكالة الصحة الوطنية الفرنسية تسجيل 3310 إصابة جديدة خلال 24 ساعة فقط، وهي أكبر زيادة يومية منذ رفع الإغلاق في 11 مايو أيار.

وسجلت وكالة الصحة الفرنسية حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا، الأحد، مما يجعل إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في فرنسا 30,410.

بالإضافة إلى ذلك، حدثت حالات دخول المستشفى لفيروس كورونا بشكل طفيف فقط مع دخول 3 مرضى جدد. وقالت الوكالة الصحية إن عدد المرضى في وحدة العناية المركزة يبلغ 376 مريضًا.