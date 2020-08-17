تناول الحشرات كطعام.. إليك ما تسعى له هذه الشركة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل يزعجك الحجر الصحي كثيراً؟ تخيل كيف يمكن أن يكون شعور سكان نيوجيرسي.

بعيداً عن القيود المفروضة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، طبقت سلطات الولاية الأمريكية قوانين الحجر الصحي لـ8 مقاطعات بسبب حشرة غريبة تعرف باسم "الفانوس المرقط".

وتشكل هذه الحشرة، التي يعد موطنها الأصلي الصين وكوريا الجنوبية، خطراً كبيراً على أكثر من 70 نوعاً من النباتات، بما في ذلك أشجار الفاكهة والخضروات.

ويذكر أنه تم اكتشافها لأول مرة في مقاطعة بيركس، ببنسلفانيا، في عام 2014.

وقالت وزارة الزراعة بنيوجيرسي، في البيان، إن سكان المقاطعات الخاضعة للحجر الصحي، وهي مقاطعات وارين وهنتردون وميرسر وبرلنغتون وكامدن وجلوستر وسالم وسومرست، مدعوون إلى فحص سياراتهم للتأكد من عدم وجود هذه الحشرات قبل مغادرتهم.

وتعرف حشرة "الفانوس المرقط" بقدرتها على السفر بسرعة من خلال التشبث بالسيارات. ويُعتقد أنها سافرت من الصين إلى بنسلفانيا عن طريق توصيل إحدى الشحنات.

وقال دوجلاس فيشر، وهو سكرتير الوزارة، في البيان: "لقد عملنا بجد لإبطاء تفشي هذه الحشرة".

وأضاف: "نحن نستهدف المناطق التي تم تأكيد الإصابة فيها بشدة، كما نشجع السكان على قتل حشرة 'الفانوس المرقط' إذا أمكن عند رؤيتها. سوف يتطلب الأمر جهداً مشتركاً للمساعدة في منع انتشارها".

وتعمل العديد من الفرق، في جميع أنحاء نيوجيرسي، على معالجة المناطق التي تم فيها اكتشاف الحشرة. ويتم التركيز على شجرة "الجنة"، التي تفضلها حشرة "الفانوس المرقط"، ويعتقد أنها بحاجة إليها للتكاثر.