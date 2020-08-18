اكتشاف إصابات بفيروس كورونا لدى حيوانات المنك في أمريكا

(CNN)-- للمرة الأولى في الولايات المتحدة، تم التأكد من إصابة حيوانات المنك بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وقالت وزارة الزراعة في ولاية يوتا الأمريكية إن 5 حيوانات من مزرعتين قد أصيبت بالعدوى، بعد وفاة عدد أكبر من المعتاد من حيوانات المنك.

وقال الطبيب البيطري بالولاية، الدكتور دين تايلور، في مؤتمر صحفي الإثنين: "هذه من أكبر المزارع في الولاية".

ويوتا هي واحدة من أكبر منتجي جلود المنك في البلاد.

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إن فيروس كورونا تم اكتشافه في حيوانات المنك في ثلاثة بلدان أخرى على الأقل.

على الرغم من إصابة بعض العاملين في مزارع يوتا المتضررة من فيروس كورونا، إلا أن وزارة الزراعة الأمريكية قالت في بيان: "لا يوجد حاليًا دليل على أن الحيوانات، بما في ذلك المنك، تلعب دورًا مهمًا في انتشار الفيروس إلى البشر".