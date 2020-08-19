كاميرا حرارية جوية ترصد "انتهاكا صارخا" لقيود كورونا بتجمع ضخم في مانشستر

صحة
نشر
دقيقتين قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
انتهاك "صارخ" لقيود كورونا.. كاميرا حرارية جوية ترصد أحداث تجمع غير قانوني ضخم حضره حوالي 200 شخص في المملكة المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رصدت كاميرا حرارية من الجو وقائع تجمع غير قانوني في المملكة المتحدة حضره حوالي 200 شخص.

وفي العاشرة مساءً السبت، في 15 أغسطس/آب، تم استدعاء الشرطة إلى عقار سكني في "هارلو درايف" في منطقة غورتون، وفقاً لما كتبه الموقع الرئيسي لشرطة مانشستر الكبرى.

وفور وصول الشرطة، أُلقيت المقذوفات عليهم قبل اكتشافهم حضور حوالي 200 شخص التجمع.

وأصدرت الشرطة إشعار غرامة ثابتة للمُستأجر، كما أصدرت محكمة مانشستر وسالفورد الجزئية أمر إغلاق لمدة 3 أشهر من شأنه حظر دخول أي شخص، باستثناء من يملكون العقار، والمستأجرين. 

قد يهمك أيضاً

منظمة الصحة العالمية تنشر بيانات جديدة توضح انتشار كورونا بين الأصغر سناً

وأظهر مقطع فيديو شاركه الحساب الرسمي لشرطة مانشستر الكبرى عبر "تويتر" العدد الكبير من الأشخاص الذين شاركوا في هذا التجمع، الذي لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية الخاصة للحد من تفشي فيروس كورونا، مثل التباعد الاجتماعي.

ووصف المفتش جيم آدمز من شرطة مانشستر الكبرى الحدث بأنه "غير مقبول تماماً ويصعب فهمه"، ولذلك، عبر آدمز عن فرحه عندما قررت المحكمة تمديد إشعار الإغلاق لـ48 ساعة، وذلك من أجل ضمان عدم وجود تجمعات كبيرة وغير قانونية أخرى في المكان.

وقال المستشار نايجل مورفي، وهو نائب رئيس مجلس مدينة مانشستر: "كان هذا انتهاكاً صارخاً لقيود كوفيد-19، والتي وُضعت لحماية الجميع في مجتمعاتنا"، مشيراً إلى أن عدد حالات المصابين ستنخفض فقط عند لعب الجميع لدوره من خلال التصرف بمسؤولية.

قد يهمك أيضاً

دراسة بريطانية: 1 من كل 6 عاملين بمجال رعاية الأمومة لديهم أجساماً مضادة لفيروس كورونا

نشر