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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رصدت كاميرا حرارية من الجو وقائع تجمع غير قانوني في المملكة المتحدة حضره حوالي 200 شخص.

وفي العاشرة مساءً السبت، في 15 أغسطس/آب، تم استدعاء الشرطة إلى عقار سكني في "هارلو درايف" في منطقة غورتون، وفقاً لما كتبه الموقع الرئيسي لشرطة مانشستر الكبرى.

وفور وصول الشرطة، أُلقيت المقذوفات عليهم قبل اكتشافهم حضور حوالي 200 شخص التجمع.

وأصدرت الشرطة إشعار غرامة ثابتة للمُستأجر، كما أصدرت محكمة مانشستر وسالفورد الجزئية أمر إغلاق لمدة 3 أشهر من شأنه حظر دخول أي شخص، باستثناء من يملكون العقار، والمستأجرين.

Greater Manchester Police and Manchester City Council obtain three month closure order following large gathering in Manchester. At around 10.10pm on Saturday 15 August 2020, police were called to a residential property on Harlow Drive, Gorton...https://t.co/cWGIPIAdxJ https://t.co/Oyl3bnaLVE

وأظهر مقطع فيديو شاركه الحساب الرسمي لشرطة مانشستر الكبرى عبر "تويتر" العدد الكبير من الأشخاص الذين شاركوا في هذا التجمع، الذي لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية الخاصة للحد من تفشي فيروس كورونا، مثل التباعد الاجتماعي.

ووصف المفتش جيم آدمز من شرطة مانشستر الكبرى الحدث بأنه "غير مقبول تماماً ويصعب فهمه"، ولذلك، عبر آدمز عن فرحه عندما قررت المحكمة تمديد إشعار الإغلاق لـ48 ساعة، وذلك من أجل ضمان عدم وجود تجمعات كبيرة وغير قانونية أخرى في المكان.

وقال المستشار نايجل مورفي، وهو نائب رئيس مجلس مدينة مانشستر: "كان هذا انتهاكاً صارخاً لقيود كوفيد-19، والتي وُضعت لحماية الجميع في مجتمعاتنا"، مشيراً إلى أن عدد حالات المصابين ستنخفض فقط عند لعب الجميع لدوره من خلال التصرف بمسؤولية.