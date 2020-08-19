هل تقلق من طفرات فيروس كورونا؟ الصحة العالمية توضح تأثيرها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في الوقت الذي تشعر فيه بالقلق حول طفرات فيروس كورونا المستجد، وهي شائعة الحدوث، تعمل منظمة الصحة العالمية على دراسة كيفية تأثير هذه الطفرات على الفيروس، وفقاً لماريا فان كيركوف، المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية للاستجابة لفيروس كورونا.

وسئلت فان كيركوف عن طفرة تم اكتشافها في كوريا الجنوبية، وأجابت أن الباحثين في جميع أنحاء العالم يدرسون الطفرات.

واستفادت منظمة الصحة العالمية من خبرة علماء الفيروسات والمختبرات والأشخاص الذين يدرسون فيروسات كورونا، على وجه التحديد، للمساعدة في "شرح ما يعنيه هذا كله"، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، يوم الثلاثاء.

وقالت: "قد يبدو المقال الذي يتحدث عن وجود طفرة جديدة مخيفاً للغاية، لكن التغييرات في هذه الفيروسات تحدث طوال الوقت".

هناك أكثر من 75 ألف تسلسل جينوم كامل متاح لعامة الناس من جميع أنحاء العالم، وتقول فان كيركوف: "هذا رائع، نحن بحاجة إلى استمرار حدوث ذلك".

وتقول فان كيركوف: "المهم هو أننا كنا نتتبع هذه الفيروسات، وأن هذه الفيروسات يتم تقاسمها".

وأضافت: "شكلنا مجموعة بحثية للنظر في كل من هذه التغييرات والطفرات، لتحديد أي منها مهمة وستعني أن الفيروس يمكن أن يتصرف بشكل مختلف، ثم كيف ندرس ذلك".