دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجاوز عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم، أكثر من 787 ألف شخص، بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في الوقت الذي تخطت أعداد الإصابات بالفيروس أكثر من 22 مليون شخص في كافة أنحاء العالم، وذلك منذ أن أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية عن ظهور أول حالة في ديسمبر.

ونظراً لعدد الوفيات على الصعيد العالمي سجلت الولايات المتحدة أعلى حالات الإصابة والوفيات في العالم، ليصل عدد الإصابات إلى 5.5 مليون إصابة و173 ألف حالة وفاة حتى الآن، وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية بعدد الإصابات والوفيات لتسجل 3.4 مليون إصابة و نحو 111 ألف حالة وفاة.

وعلى المستوى العربي فقد تجاوزت العراق مصر بعدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا بعد أن كانت مصر في المقدمة، ليصل إجمالي حالات الوفاة في العراق إلى 6.1 ألف حالة، وتليها مصر بحوالي 5.1 ألف حالة وفاة ومن ثم السعودية بنحو 3.5 ألف حالة وفاة. إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على ترتيب الدول العربية بعدد وفيات كورونا.