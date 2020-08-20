كيف تزيد الشيشة من خطر الإصابة بفيروس كورونا؟ الصحة المصرية تجيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، من أن الشيشة تعد بيئة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحة المصرية أنه يجب عدم تدخين الشيشة أو تبادل تدخينها مع الآخرين خلال جائحة فيروس كورونا و"إلى الأبد".

وكتبت: "خطر انتقال عدوى كوفيد-19 من خلال تدخين الشيشة مرتفع.. كل جزء فيها قد يكون مصدرا للعدوى بالفيروس".

مرض كوفيد-١٩ هو مرض معدى يصيب الجهاز التنفسى وينتقل عن طريق الرذاذ الذى يخرج من الفم أو الأنف أو ملامسة الأسطح الملوثة به. وتعتبر الشيشة بيئة صالحة لانتشار الفيروس حيث أن كل جزء فيها يعد مصدر للعدوى، احم نفسك ومن حولك وتوقف الآن عن تدخين الشيشة... https://t.co/fXhS55MIV9

وعلى سبيل المثال، يمكن أن تتسبب المشاركة في "مبسم الشيشة" وخراطيمها بنقل عدوى الفيروس بين الناس. لذلك، تنصح الصحة المصرية بأهمية حماية نفسك ومن حولك، مع التوقف عن تدخين الشيشة.

ويذكر أن فيروس كورونا هو مرض معدي يصيب الجهاز التنفسي، ويمكن انتقاله عن طريق الرذاذ الذي يخرج من الأنف أو الفم، أو حتى عند ملامسة الأسطح الملوثة.