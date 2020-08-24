فرنسا وإيطاليا تسجلان أعلى زيادة يومية في معدل إصابات كورونا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سجلت فرنسا وإيطاليا أعلى زيادة يومية في معدل إصابات فيروس كورونا، الأحد.

وفي إيطاليا، تم تسجيل ما مجموعه 1210 حالة إصابة جديدة في جميع أنحاء البلاد، وهو أعلى رقم منذ 12 مايو أيار، وفقًا لبيانات حكومية جديدة.

وحسب الأرقام الرسمية، كان هناك سبع حالات وفاة أخرى جراء الإصابة بفيروس كورونا.

ويأتي ذلك بعد تسجيل 1071 إصابة يوم السبت.

وأبلغت فرنسا عن 4897 إصابة كورونا جديدة، الأحد، وهي أعلى زيادة يومية بعد الإغلاق، وفقًا لوكالة الصحة الوطنية الفرنسية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في فرنسا إلى 242,899 حتى يوم الأحد. كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا، مما يجعل إجمالي عدد الوفيات 30,513.

وعلق وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران في وقت سابق على ارتفاع الحالات في الأسابيع الأخيرة. وقال فيران على تويتر الأحد: "معدل إيجابية الاختبار بحد ذاته تضاعف ثلاث مرات في أغسطس".

قبل يوم الأحد، تم تسجيل أعلى زيادة يومية بعد الإغلاق في فرنسا يوم الخميس (20 أغسطس)، التي شهدت زيادة قدرها 4711 حالة جديدة.

وسجلت البلاد يومي الجمعة والسبت أرقامًا أقل (4586 يوم الجمعة و 3602 يوم السبت)، قبل أن ترتفع مرة أخرى يوم الأحد.