وصف بـ"الموت الأسود".. هل سيجتاح الطاعون العالم مجدداً؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسبب الطاعون، وهو أحد أكثر أنواع العدوى البكتيرية فتكاً بتاريخ البشرية، في وفاة حوالي 50 مليون شخص في أوروبا، خلال العصور الوسطى، عندما كان يعرف باسم "الموت الأسود".

ورغم أن المرض نادر للغاية، إلا أنه لا يزال موجوداً حتى اليوم، حيث أبلغت كاليفورنيا عن أول حالة لها منذ 5 سنوات الأسبوع الماضي، وتوفي رجل في العشرينيات خلال وقت سابق من هذا الشهر، كما ظهرت بعض الحالات في الصين هذا العام.

وتظهر أعراض الطاعون، الذي ينتقل عن طريق البراغيث، في فترة تتراوح من يوم إلى 7 أيام بعد الإصابة بالعدوى.

ما هي أعراض الطاعون؟

تورم العقد اللمفاوية المؤلمة

الحمى

القشعريرة

السعال

كيف تصاب بالطاعون؟

يصاب الناس عادة بالطاعون بعد تعرضهم للعض من قبل برغوث قارض يحمل البكتيريا المسببة للمرض، وهي تعرف باسم "اليرسينيا الطاعونية"، أو عن طريق التعامل مع حيوان مصاب، وذلك حسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويمكن للقطط المريضة أن تصيب البشر بشكل مباشر، في حين أن الكلاب قد تنقل البكتيريا إلى أصحابها. ويمكن أن يمرض الناس أيضاً عن طريق استنشاق قطرات من سعال شخص أو حيوان مصاب.

هل يجب القلق من الطاعون؟

يمكن أن تساعد المضادات الحيوية الحديثة، منها الستربتوميسين، في منع المضاعفات والموت إذا أعطيت فوراً بعد ظهور الأعراض. ورغم ذلك، شوهدت سلالة من الطاعون الدملي المقاوم للستربتوميسين مؤخراً فى مدغشقر.

ويقول الدكتور ماثيو درايدن، وهو استشاري في علم الأحياء المجهرية، بجامعة ساوثهامبتون لشركة "Science Media Center": "خطر انتقال العدوى إلى البشر وتفشيها، كما حدث في العصور الوسطى، غير مرجح خلال الوقت الحالي، لأن البكتيريا المسببة للطاعون تبقى حساسة للعلاجات بالمضادات الحيوية".

ويتحول الطاعون الدملي إلى الطاعون الرئوي الأكثر خطورة في حال لم يتم علاجه، حيث يسبب التهاباً رئوياً سريع التطور بعد انتشار البكتيريا إلى الرئتين.

وتشير مراجعة حديثة للقاحات الطاعون التجريبية إلى أن الباحثين يستكشفون مجموعة متنوعة من الأساليب لتطوير لقاح فعال ضد الطاعون.

ولكن، من المهم حماية نفسك وعائلتك من الإصابة بالطاعون. أولاً، يجب تدمير أماكن تعشيش القوارض حول منزلك، عن طريق إزالة أكوام الصخور والقمامة والحطب الزائد.

ويجب الإبلاغ عن الحيوانات المريضة أو النافقة دون لمسها، ولكن احرص على ارتداء القفازات إذا اضطررت التعامل معها بنفسك.

وإذا كنت تعيش في منطقة موبوءة، احرص على اتخاذ احتياطات إضافية. على سبيل المثال، استخدم طارد الحشرات الذي يحتوي على مادة "ديت"، من أجل منع لدغات البراغيث. وأخيراً، لا تنام مع حيواناتك الأليفة لأن هذا يزيد من خطر الإصابة بالطاعون.