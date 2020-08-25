الدكتور فاوتشي يرد على ترامب: أعتبر نفسي واقعياً أكثر من شخص منبه إلى الخطر من غير داع

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حذر أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، من أن أي جهد للتصريح باستخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا وتوزيعه قبل أن يثبت أنه آمن وفعال في تجارب كبيرة، قد يضر بالجهود المبذولة لتطوير لقاحات أخرى.

وقال مصدران لـCNN إن مسؤولي البيت الأبيض، أثاروا إمكانية الترخيص المبكر لاستخدام اللقاح في حالات الطوارئ، قبل الانتهاء من التجارب في المراحل المتأخرة، فيما نفى مايكل كابوتو مساعد وزير الشؤون العامة في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة، وجود أي جهد لتسريع تطوير اللقاح لأغراض سياسية.

وقال فاوتشي، حسبما ورد في التصريحات التي نقلتها رويترز، "إنها ستكون فكرة سيئة"، "الشيء الوحيد الذي لا ترغب في رؤيته مع اللقاح هو الحصول على الترخيص قبل أن يكون لديك إشارة على الفعالية"، مضيفًا أن "أحد المخاطر المحتملة إذا تركت اللقاح قبل الأوان هو أنه سيجعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، على اللقاحات الأخرى تسجيل الأشخاص في تجربتها".

ويتم اختبار العديد من اللقاحات في الولايات المتحدة وتعمل الشركات على زيادة الإنتاج أثناء الاختبار، بحيث إذا ثبت أن اللقاح آمن وفعال، يمكن توزيعه على الفور.

وأضاف فاوتشي لرويترز، "بالنسبة لي، من الأهمية بمكان أن تظهر بشكل قاطع أن اللقاح آمن وفعال"، "نأمل ألا يتعارض شيء مع الدليل الكامل على أن اللقاح آمن وفعال".