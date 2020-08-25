فرنسا تحذر من "ارتفاع قوي" في انتقال فيروس كورونا

باريس، فرنسا (CNN)-- أبلغت السلطات الصحية الفرنسية عن "ارتفاع قوي"، في انتقال فيروس كورونا، الثلاثاء، مُضيفة أن الوضع في فرنسا "لا يزال مقلقًا".

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن "جميع المؤشرات مُستمرة في الارتفاع مع استمرار ثبات عدد الاختبارات".

وتم الإبلاغ عن 3304 إصابات جديدة، يوم الثلاثاء، ليصبح المجموع 248,158 حالة مؤكدة في فرنسا.

وعند المقارنة، شهد الثلاثاء الماضي ارتفاعًا بلغ 2238 حالة جديدة، فيما سجل الثلاثاء السابق عليه 1397 حالة أخرى.

ولا يزال دخول المستشفى في تناقص، حيث يوجد 4600 شخص في المستشفيات حاليًا بسبب فيروس كورونا (-90). ومع ذلك، تستمر أرقام وحدة العناية المركزة في الزيادة بشكل مطرد، مع وجود 410 شخصًا في العناية الفائقة (+11).

وتوفي 30,544 شخصًا بسبب فيروس كورونا منذ بداية الوباء في فرنسا.