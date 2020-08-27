في ظل استمرار كورونا.. إليك 5 حلول لجعل ارتداء الكمامات أكثر راحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظل جائحة فيروس كورونا، أصبحنا نسمع عبارات مثل "إن ارتداء الكمامة يعيق تنفسي!"، و"الكمامات تجعل البخار يتراكم على نظاراتي!". ولذلك، إليك نصائح يمكنك اتباعها لجعل ارتدائها أكثر راحة.

وإليك 5 حلول لضمان الراحة في ارتداء الكمامات:

الصداع الرأسي

ضع منبهاً للتذكير بشرب الماء أكثر من مرة لمنع الجفاف أو تجنب حالة نقص الكافيين

علامات الضباب على النظارات

اغسل نظاراتك بسائل صابوني وقم بارتداء الكمامة بحيث يكون الجزء العلوي أكثر إحكامًا من الجزء السفلي

مشاكل في التنفس

مارس تمارين التنفس أو ابحث عن مكان تقضيه بمفردك بدون الكمامة لبضع لحظات

البشرة الحساسة

اغسل الكمامة القماشية بشكل يومي ،واستخدم مرطبًا لفتح المسامات وضع في عين الاعتبار عدم وضع المكياج تحت القناع

آلام الأذن وحساسية الجلد

اختر موادًا طبيعية مثل القطن وكن مبدعًا في مكان ربط الأشرطة كخياطة أزرار على عصابة الرأس أو عمل موصل يمتد من وراء الرأس