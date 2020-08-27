في ظل استمرار كورونا.. إليك 5 حلول لجعل ارتداء الكمامات أكثر راحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظل جائحة فيروس كورونا، أصبحنا نسمع عبارات مثل "إن ارتداء الكمامة يعيق تنفسي!"، و"الكمامات تجعل البخار يتراكم على نظاراتي!". ولذلك، إليك نصائح يمكنك اتباعها لجعل ارتدائها أكثر راحة.
وإليك 5 حلول لضمان الراحة في ارتداء الكمامات:
- الصداع الرأسي
ضع منبهاً للتذكير بشرب الماء أكثر من مرة لمنع الجفاف أو تجنب حالة نقص الكافيين
- علامات الضباب على النظارات
اغسل نظاراتك بسائل صابوني وقم بارتداء الكمامة بحيث يكون الجزء العلوي أكثر إحكامًا من الجزء السفلي
- مشاكل في التنفس
مارس تمارين التنفس أو ابحث عن مكان تقضيه بمفردك بدون الكمامة لبضع لحظات
- البشرة الحساسة
اغسل الكمامة القماشية بشكل يومي ،واستخدم مرطبًا لفتح المسامات وضع في عين الاعتبار عدم وضع المكياج تحت القناع
- آلام الأذن وحساسية الجلد
اختر موادًا طبيعية مثل القطن وكن مبدعًا في مكان ربط الأشرطة كخياطة أزرار على عصابة الرأس أو عمل موصل يمتد من وراء الرأس