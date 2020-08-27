دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تخطت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم، حاجز 24 مليون شخص، حيث سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، 24 مليونًا و302 إصابة، منذ تفشي المرض وحتى مساء الأربعاء.

وارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس، بحسب جامعة جونز هوبكنز، إلى 821 ألفًا و654 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم.

أعداد الوفيات في الولايات المتحدة التي تعد أكثر بلاد العالم تضررًا من الوباء، تقترب من 180 ألفًا، فبحسب الجامعة توفي 179 ألفًا و235 شخصًا في كافة الولايات الأمريكية الخمسين، فيما وصلت أعداد المصابين بالمرض إلى 5 ملايين و807 آلاف 480 إصابة بالفيروس.

وفي البرازيل التي لا تزال تشهد تصاعدًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، بلغت أعداد الوفيات بسبب الفيروس فيها 116 ألفًا و580 حالة وفاة، بينما وصلت أعداد المصابين في البلاد التي أصيب فيها الرئيس وزوجته وابنه، كما توفيت جدة زوجته بسبب الفيروس، إلى 3 ملايين و670 ألف إصابة، مساء الأربعاء، وفقًا لجونز هوبكنز.

وتحتل الهند المركز الثالث عالميًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، والتي وصلت إلى أكثر من 3 ملايين و234 ألف إصابة، فيما وصلت أعداد الوفيات فيها إلى 59 ألفًا و449 حالة وفاة، بينما جاءت روسيا في المركز الرابع، حيث وصلت أعداد المصابين بالفيروس إلى 968 ألفًا و297 شخصًا، حتى مساء الأربعاء، بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز.