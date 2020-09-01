وفيات كورونا تتخطى 850 ألف شخص.. والإصابات تقترب من 25.5 مليون

لقاح فيروس كورونا قد يتطلب جرعتين ليكون فعالاً.. ما هي المضاعفات التي يمكن أن تنشأ عن ذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم، لتتجاوز حاجز 850 ألف حالة وفاة، حيث سجلت جامعة جونز هوبكنز الامريكية، صباح الثلاثاء، 850 ألفًا و596 حالة وفاة.

ولا تزال أعداد المصابين بالفيروس الذي اجتاح العالم، وبدأ ظهوره في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر كانون الأول الماضي 2019، في تصاعد، وسط تحذيرات المنظمات الصحية الدولية من تخفيف القيود للحد من انتشار المرض، حيث تقترب أعداد المصابين بالفيروس في مختلف دول العالم من 25.5 مليون شخص، حيث وصلت أعداد المصابين، بحسب جامعة جونز هوبكنز، صباح الثلاثاء، إلى 25 مليونًا و488 ألفًا و239 شخصًا.

الولايات المتحدة لا تزال في مقدمة دول العالم الأكثر تضررًا من وباء فيروس كورونا، حيث وصلت أعداد المصابين بالمرض فيها إلى 6 ملايين و30 ألفًا و782 حالة إصابة، فيما وصلت أعداد الوفيات في كافة الولايات الأمريكية الخمسين إلى 183 ألفًا وو598 حالة وفاة.

البرازيل التي تحتل المركز الثاني في ترتيب الدول الأكثر تضررًا من المرض، وصلت أعداد الإصابات فيها إلى 3 ملايين و908 آلاف و272 حالة إصابة، بينما وصلت أعداد الوفيات إلى 121 ألفًا و382 حالة وفاة.

في المركز الثالث لترتيب الدول المتضررة من فيروس كورونا، بحسب جامعة جونز هوبكنز، جاءت الهند، التي وصلت أعداد المصابين فيها 3 ملايين و691 ألفًا و166 شخصًا، بينما وصلت أعداد الوفيات بسبب الفيروس إلى 65 ألفًا و288 حالة وفاة.