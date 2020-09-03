دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت إحصاءات جامعة جون هوبكنز الأمريكية، أن مجموع عدد الإصابات بفيروس كورونا في دول الخليج وصل إلى ما يقرب من 733 ألف حالة إصابة، وحوالي 5.9 ألف حالة وفاة.

وقد بلغ مجموع عدد الإصابات في السعودية نحو 317 ألف حالة لتصبح الأولى ضمن قائمة دول الخليج الأعلى عدداً بإصابات فيروس كورونا لتليها قطر بنحو 119 ألف حالة ثم الكويت بمـجموع 86 ألف إصابة، وبعدها عمان بما يقرب 85 ألف حالة، ثم الإمارات بحوالي 71 ألف حالة وأخيراً البحرين بنحو 52 ألف حالة.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه عدد حالات الإصابة لكل دولة وترتيبها بدءاً من الدول ذات الحالات الأكثر إلى الأقل