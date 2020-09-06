عضو اللجنة الاستشارية لـFDA: الهيئة يمكن تسييسها بسبب سباق لقاح كورونا

(CNN Health)-- قال الدكتور بول أوفيت مدير مركز علم اللقاحات في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا وعضو اللجنة الاستشارية للقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إن الهيئة يمكن أن تتأثر بالسياسة في ضوء السباق للحصول على لقاح فيروس كورونا.

وأضاف أوفيت، في حديثه إلى آنا كابريرا من CNN: "المشكلة هي أن إدارة الغذاء والدواء ليست مجموعة مستقلة. هم جزء من الخدمات الصحية والإنسانية (الحكومية)، وهي جزء من الفرع التنفيذي.. هل يمكن تسييسهم؟ نعم".

وتابع: "لقد تم تسييسهم بقرار هيدروكسي كلوروكين. لقد تم تسييسهم بقرار بلازما النقاهة.. هذا ما يجعل الناس قلقون".

وقال أوفيت إنه يمكن للجمهور الوثوق بمجموعات مثل مجلس مراقبة البيانات والسلامة واللجنة الاستشارية للقاحات في إدارة الغذاء والدواء لإبلاغهم بالقرار النهائي حول ما إذا كان لقاح فيروس كورونا آمنًا وفعالًا.

وحذر أوفيت من أنه "إذا تم تسييس إدارة الغذاء والدواء مرة أخرى ، كما حدث في هاتين الحالتين الأخريين، فأنا أعتقد أنها مشكلة".

وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء الدكتور ستيفن هان، إن الوكالة قد تفكر في الحصول على إذن استخدام طارئ للقاح كورونا قبل الانتهاء من تجارب المرحلة 3، لكن أوفيت قال إن هذا نادرًا ما يحدث.

في حين يعتقد أوفيت أنه لا يستطيع "تخيل أن هذا سيحدث بحلول نهاية أكتوبر تشرين الأول (المقبل)، نظرًا لحجم هذه التجارب وبالنظر إلى عدد الأشخاص الذين سيصابون بالمرض في مجموعة الدواء الوهمي، لمعرفة أن هذا اللقاح يعمل بشكل واضح".

وقال أوفيت إنه من المهم أن يثق الجمهور في أي لقاح ضد فيروس كورونا يتم اعتماده.

وأكد أنه "إذا كان هذا اللقاح قصير المدى بأي شكل من الأشكال، ستكون هذه مشكلة كبيرة، لأننا نحتاج إلى هذا اللقاح لإخراجنا من هذه الفوضى".