الأحد ،

نشر الأحد ، 06 سبتمبر / ايلول 2020

في زمن كورونا.. إليك 6 تطبيقات تساعدك على خسارة الوزن ومراقبة صحتك

ما هو الوقت الأنسب لممارسة الرياضة بهدف فقدان الوزن؟

كيف نختار أطباقنا في المطاعم دون خوف من زيادة الوزن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت ممن قام بتأجيل رحلة خسارة الوزن مراراً وتكراراً لمدة أشهر، أو حتى أعوام، فقد ترغب في إعادة التفكير بشأن ذلك مجدداً، وخصوصاً مع استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وخلال تغريدة، أشارت وزارة الصحة السعودية مؤخراً إلى علاقة السمنة بمضاعفات فيروس "كوفيد-19".

ابدأ رحلة خسارة الوزن.. المصابون بالسمنة المفرطة من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا الجديد. https://t.co/s0sNB7jCO3

وتُعد السمنة واحدة من الأمراض التي قد تزيد من التأثر بأعراض فيروس كورونا، وفقاً للوزارة.

ويعاني الأشخاص الذين يعانون من السمنة من صعوبة أكبر في الحصول على كمية كافية من الأكسجين بسبب وزن الدهون الزائد على الشعب الهوائية.

ومن أجل خسارة الوزن، نصحت الوزارة بالآتي:

اتباع نظام غذائي منخفض السعرات

ممارسة نشاط بدني معتدل الشدة لما لا يقل عن 300 دقيقة في الأسبوع

ويُصنف الشخص بأنه مصاب بالسمنة إذا كان مؤشر كتلة جسمه فوق الثلاثين، بحسب ما ذكرته الوزارة.