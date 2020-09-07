بعد تسجيل 3 ملايين حالة إصابة خلال 50 يومًا.. الهند قد تُصبح ثاني أكثر دولة بإصابات فيروس كورونا في العالم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات الهندية، الاثنين، عن تسجيل 90.802 ألف إصابة جديد بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" وهي أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد.

وبإعلان هذه الحصيلة، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في البلاد إلى 4.204.613 مليون إصابة لتتجاوز في ذلك حصيلة الإصابات المسجلة في البرازيل والبالغ عددها 4.137.521 مليون إصابة، وتصبح بذلك ثاني أعلى دولة بعدد الإصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تتصدر القائمة.

ويذكر أن التعداد السكاني في الهند والبالغ 1.366 مليار نسمة أعلى بكثير من نظيره في البرازيل والمقدر بـ211 مليون نسمة، وفقا للأرقام الصادرة عن البنك الدولي، وهو ما يلقي الضوء على احتمال ارتفاع حالات الإصابة.

ووفقا لمجلس البحث الطبي في الهند فإن 49.5 مليون اختبار فحص للكشف عن فيروس كورونا أجري في البلاد للآن.