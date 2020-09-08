الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك: اللقاح الذي يجري العمل عليه "شبه مثالي"

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لقاح فيروس كورونا بات قريباً.. ولكن استعدوا للتعايش مع هذه العادة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ"Biontech"، أوغور شاهين، لـCNN، أن التعاون الصيدلاني بين الولايات المتحدة وألمانيا من خلال شركتي "Pfizer" و"Biontech" قادر على جعل لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" جاهزاً للموافقة التنظيمية بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

وقال شاهين في مقابلة حصرية إن اللقاح يتمتع "بمواصفات ممتازة"، مضيفاً: "أنا أعتبر هذا اللقاح بمثابة لقاح قريب من الكمال، وله مواصفات شبه مثالية".

وأوضح شاهين: "يمنحنا هذا الكثير من الثقة، إلى جانب فهم طريقة العمل، مع بيانات السلامة الآتية من هذه التجربة التي تُعد قيد التنفيذ"، موكداً: "نعم، نحن نؤمن أن لدينا منتجاً آمناً، ونعتقد أننا سنكون قادرين على إظهار الفعالية".

وقال شاهين لـCNN إنه يعتقد أن الموافقة على الاستخدام الطارئ ستُمنح بسرعة من قبل السلطات التنظيمية.

وأشارت شركتا "Pfizer" و"Biontech" إلى أنهما تخططان لتوفير 100 مليون جرعة من "BNT162" بحلول نهاية العام، وما يصل إلى 1.3 مليار جرعة في عام 2021.