مقاربة "أمريكا أولاً"..هل يمكن أن تؤذي بقية العالم فيما يتعلق بتطوير لقاح ضد كورونا؟

لقاح فيروس كورونا بات قريباً.. ولكن استعدوا للتعايش مع هذه العادة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة الأدوية العملاقة "AstraZeneca" الثلاثاء عن أنها أوقفت تجاربها العالمية للقاح فيروس كورونا بسبب مرض غير مُفسر لدى أحد المتطوعين.

ويُعد ذلك بمثابة إجراء وقائي معياري في تجارب اللقاح، وهو يهدف لضمان عدم تسبب اللقاحات التجريبية في حدوث ردود فعل خطيرة بين المشاركين.

وفي بيان أرسلته لـCNN، قالت الشركة: "كجزء من التجارب العالمية العشوائية المضبوطة والمستمرة للقاح أكسفورد لفيروس كورونا، تسببت عملية المراجعة المعيارية لدينا في إيقاف التطعيم للسماح بمراجعة بيانات السلامة".

وتختبر الشركة لقاحها، الذي يُدعى "لقاح أكسفورد" بسبب تطويره مع جامعة "أكسفورد" البريطانية، في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأمريكا اللاتينية، وآسيا، وأوروبا، وأفريقيا.

وأشار البيان إلى عمل الشركة على تسريع مراجعة الحدث الفردي من أجل تقليل أي تأثير محتمل على الجدول الزمني للتجارب، ثم أضافت الشركة: "نحن ملتزمون بسلامة المشاركين، وأعلى معايير السلوك في تجاربنا".

وفي وقت سابق الثلاثاء، انضمت "AstraZeneca" إلى 8 شركات أخرى في توقيع تعهد وعدت فيه بعدم السعي للحصول على موافقة حكومية مبكرة لأي لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتسعى الشركة إلى الانتظار حتى تتوفر لديها بيانات كافية تُظهر أن أي لقاح مُحتمل يعمل بأمان.

وأوضح البيان الذي وقع عليه الرؤساء التنفيذيين لـ"AstraZeneca"، و"BioNTech"، و"GlaxoSmithKline"، و"Johnson & Johnson"، و"Merck, Moderna"، و"Novavax"، و"Pfizer"، و"Sanofi": "نحن نؤمن أن هذا التعهد سيساعد في ضمان ثقة الجمهور في العملية العلمية والتنظيمية التي يتم خلالها تقييم لقاحات كوفيد-19، والتي قد تتم الموافقة عليها في النهاية".

ويُعد لقاح "AstraZeneca" واحد من اللقاحات الثلاثة لفيروس كورونا خلال المراحل الأخيرة في الولايات المتحدة.

وتشمل ردود الفعل السلبية الشائعة في تجارب اللقاح الحمى، والصداع، والألم في موقع الحقن، وآلام العضلات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة مرات إنه يعتقد أنه قد يكون لقاحاً واحداً على الأقل جاهزاً قبل يوم الانتخابات في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

وترى معظم المجموعات التي تعمل على اللقاح أن ذلك أمر غير مُرجح للغاية.

ولكن، أشار الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "Biontech"، أوغور شاهين، لـCNN في وقت سابق الثلاثاء إلى أنه يعتقد أن اللقاح الذي تطوره شركته مع "Pfizer" قد يكون جاهزاً للحصول على الموافقة من الجهات التنظيمية بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول.