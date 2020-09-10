لقاح فيروس كورونا بات قريباً.. ولكن استعدوا للتعايش مع هذه العادة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بالولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فاوتشي، إن قرار شركة "أسترازينيكا" في إيقاف تجربة لقاح فيروس كورونا بسبب حدث طبي معاكس لأحد المتطوعين يظهر أن نظام مراقبة السلامة يعمل بنجاح.

وأوضح فاوتشي لـشبكة "فوكس نيوز": "من المؤسف وقوع هذا الحدث المعاكس، لكن هذا يبرهن فعالية النظام".

وأضاف أنه عندما يكون هناك أمر جدي وخطير، فهذا "هو الشيء الذي ترغب في رؤيته".

وقال فاوتشي: "يتم اتخاذ الإجراءات لإيقاف كل شيء، لا مزيد من التسجيل حتى تتمكن من معرفة ما يحدث، ويمكنك تنبيه الأشخاص الآخرين.. هل شهدوا أمراَ مشابهاً أو مطابقاً، هل حدث لمرة واحدة، هل كان مجرد صدفة، أم أن هذا شيء حقيقي ويجب التنبه إليه".

وقال إن الأمريكيين يجب أن يشعروا بالطمأنينية، مضيفاً أنه يمكنهم "الشعور بالارتياح عندما يكون يتواجد حدث معاكس، حيث يصبح الموضوع شفافاً ويتم التحقيق فيه، كما يتم إيقاف التجارب حتى تصبح الأمور أكثر وضوحاً".