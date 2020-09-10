بدون كمامات ولا تباعد اجتماعي.. ألفا شخص من مؤيدي ترامب في البيت الأبيض

(CNN Health)-- قال المدير السابق لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "فشلت" في الرد على جائحة فيروس كورونا، وفي التقليل من أهمية التهديد القاتل.

وقال المدير السابق للمراكز الأمريكية الدكتور توماس فريدن، لمراسل CNN وولف بليتزر: "لقد كان هذا رد فيدرالي فاشل... الولايات المتحدة متقاعسة عالميًا في استجابتها".

وأضاف فريدن أن هناك وسيلة اتصال واضحة ومُثبتة في حالة الطوارئ الصحية.

وأوضح فريدن أنه "يجب أن يكون الأول على حق، وأن يكون ذا مصداقية، وأن يكون متعاطفًا، ومنح الناس أشياء عملية ومفيدة ليقوموا بها".

وتابع: "إذا فكرت في هذه الأشياء الخمسة، فلم يتم فعل أي منها".

وقال فريدن: "ما يعنيه ذلك هو أننا لم نبدأ في ارتداء الأقنعة عندما كان ينبغي لنا ذلك. لم نأخذ الأمر على محمل الجد، ولم نغلق مبكرًا بما فيه الكفاية في بعض الأماكن وأماكن أخرى أغلقناها مُبكرًا جدًا، لفترة طويلة جدًا".

وتأتي تعليقات فريدن في أعقاب ما كشف عنه في كتاب جديد للصحفي الاستقصائي بوب وودوارد وتسجيلات من مقابلاته مع ترامب تظهر أن الرئيس قلل عمدًا من التهديد القاتل من فيروس كورونا في وقت مبكر من الوباء.

وقال فريدن إن ما تم الكشف عنه قد يضر بجهود الدولة في تحصين الناس عندما يتوفر لقاح كورونا.

وتساءل: "ما الذي سيفكر فيه الناس عندما يتحدثون عن اللقاح؟" واعتبر أنه "يجب أن نكون قادرين على (توفير) الثقة، وإلا فلن نستطيع السيطرة على الوباء".