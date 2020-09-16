4 خطوات لاستخدام الصراف الآلي بأمان في ظل جائحة فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية على حسابها الرسمي على "فيسبوك" مجموعة من الإرشادات التي تضمنت كيفية استخدام أجهزة الصرف الآلي بشكل آمن لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتتضمن عملية استخدام الصرف الآلي تتضمن الكبس على الشاشة أو الأزرار للحصول على المبلغ النقدي، وبالتالي لمس الأسطح الملوثة قد يزيد احتمالية الإصابة بالفيروس.

وشملت الإرشادات التي نشرتها وزارة الصحة والإسكان المصرية 4 توجيهات أساسية: