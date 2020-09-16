دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطبيب سعودي إدعى فيه اكتشاف لقاح لفيروس كورونا الجديد أو ما يُعرف باسم "كوفيد-19" بعد تجربته على 100 مريض على حد تعبيره.

اذا صحيح كلامه يعتبر انجاز سعودي الكل يفتخر فيه 🏅 https://t.co/pbQ6SfJ67T

وقال الطبيب في مقطع الفيديو المتداول: "أود أن أخبركم عن دواء عجيب لعلاج الكورونا حيث تقدمت قبل عدة أشهر لإدارة البحوث العلمية بوزارة الصحة باكتشافي لدواء عشبي وهو مستخلص من عدة أعشاب طبيعية بكميات دقيقة ومعينة والحمد لله حصلت على هذا الترخيص لتطبيق هذا البحث إكلينيكيا.."

وأضاف: "سميت هذا الدواء YM32.. تمت تجربته على 100 مريض من ذوي الحالات الخطرة من مرض كوفيد-19 بعد أخذ موافقاتهم كتابيا على ذلك وقارنا نتائجهم مع 100 مريض بنفس الخطورة ولم يكونوا على دوائنا وكان الفرق كبير جدا ومبهر.."

لا أشكك في علم الدكتور وفقه الله وجزاه خيرًا.. ولكن إعلان اكتشاف دواء لكورونا أمر كبير جدًا ينبغي إن صح ذلك إعلانه عن طريق الجهات المسؤولة في الدولة ووزارة الصحة تحديدًا.. سيما أن الدكتور سلمه الله يقول أنّ الدواء جُرّب على حالات خطرة بعد موافقتها ونجح.. ننتظر رأيًا رسميًا https://t.co/u9JMQSud64

وعلق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على مقطع الفيديو المتداول، قائلا بتغريدة: "لا أشكك في علم الدكتور وفقه الله وجزاه خيرًا.. ولكن إعلان اكتشاف دواء لكورونا أمر كبير جدًا ينبغي إن صح ذلك إعلانه عن طريق الجهات المسؤولة في الدولة ووزارة الصحة تحديدًا.. سيما أن الدكتور سلمه الله يقول أنّ الدواء جُرّب على حالات خطرة بعد موافقتها ونجح.. ننتظر رأيًا رسميًا"، قبل حذف ناشر المقطع للفيديو.

إشارة إلى الفيديو المتداول حول ادعاء أحد الأطباء وجود علاج لمرض(كوفيد١٩)، نود التوضيح بأن المملكة لديها هيئات مختصة وضوابط للأبحاث، وفي حال وجود نتائج علمية سليمة فإن البحث يمر باعتمادات مهنية ونشر علمي بعد التحكيم، وأي ادعاء مخالف نحذر منه ويتعرض من يقوم به للمسائلة وفق الأنظمة.

وزارة الصحة السعودية، عقّبت بتغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة: "إشارة إلى الفيديو المتداول حول ادعاء أحد الأطباء وجود علاج لمرض(كوفيد١٩)، نود التوضيح بأن المملكة لديها هيئات مختصة وضوابط للأبحاث، وفي حال وجود نتائج علمية سليمة فإن البحث يمر باعتمادات مهنية ونشر علمي بعد التحكيم، وأي ادعاء مخالف نحذر منه ويتعرض من يقوم به للمسائلة وفق الأنظمة".