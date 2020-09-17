توقعات بتسجيل 218 ألف وفاة جراء كورونا في أمريكا بحلول 10 أكتوبر

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(CNN Health) -- كشفت مجموعة التنبؤ في المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الخميس، أنه سيكون هناك ما بين 207 آلاف إلى 218 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة بحلول 10 أكتوبر تشرين الأول المقبل.

وعلى عكس بعض النماذج الفردية، فإن توقعات مجموعة المراكز الأمريكية تقدم فقط توقعات بعد بضعة أسابيع من المستقبل.

وفي توقع نشرته المجموعة في 10 سبتمبر أيلول، أن ما يصل إلى 217 ألف حالة وفاة ستحدث بسبب كورونا بحلول 3 أكتوبر تشرين الأول.

وتوفي ما لا يقل عن 197,244 شخصًا بالفعل من جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.