مخاوف من موجة ثانية.. أوروبا تسجل حالات كورونا متزايدة وألمانيا الأعلى في الإصابات

السويد تواجه أحد أعلى معدلات الحالات الجديدة بفيروس كورونا في أوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حذرت منظمة الصحة العالمية من "وضع خطير للغاية" يتكشّف في أوروبا، بينما تجتاح "معدلات انتقال مقلقة" لعدوى فيروس كورونا القارة.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوج، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس، إن عدد الحالات الأسبوعية الآن تجاوز عدد الحالات المسجلة حينما بلغت جائحة "كوفيد-19" ذروتها لأول مرة في أوروبا في مارس/ آذار الماضي.

وخلال الأسبوع الماضي، تجاوز عدد حالات الإصابة الأسبوعي للمنطقة 300 ألف مريض، بحسب ما ذكره كلوج.

وأضاف كلوج أن أكثر من نصف دول أوروبا سجلت زيادة نسبتها أكثر من 10% في الحالات الجديدة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأشار كلوج إلى أنه "شهدت سبع دول ارتفاعاً في الحالات المسجلة حديثاً بأكثر من الضعف خلال الفترة".

كما أشار كلوج أيضاً إلى أن الارتفاع في عدد الحالات يجب أن يكون بمثابة تحذير لما سيحدث.

وأكد كلوج أن تأثير إجراءات الإغلاق الصارمة كان واضحاً في الربيع وأوائل الصيف، مشيراً إلى أن الحالات في شهر يونيو/حزيران بلغت أدنى مستوى لها على الإطلاق.

كما أكد كلوج أنه يجب أن يكون عدد الحالات في سبتمبر/أيلول بمثابة جرس إنذار لنا جميعاً.

وتابع كلوج أنه "على الرغم من أن هذه الأرقام تعكس اختبارات أكثر شمولاً، إلا أنها تُظهر أيضاً معدلات انتقال مثيرة للقلق عبر المنطقة".