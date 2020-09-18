مدير CDC: الكمامات قد تحميك من فيروس كورونا بشكل أفضل من اللقاح

أكبر مصنّع لقاحات بالعالم يحذر.. قد يصل لقاح كورونا إلى الجميع في 2024

هل يجب القلق من النتيجة الإيجابية بعد أسابيع من اختفاء أعراض كورونا؟

(CNN)-- أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز تسجيل ما لا يقل عن 30,003,378 حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، الخميس.

ويأتي هذا الرقم بعد تسعة أشهر من اكتشاف الحالات الأولى في مدينة ووهان الصينية في منتصف ديسمبر كانون الأول، قبل أن تستمر في الانتشار في جميع أنحاء العالم.

وسجل العالم مليون حالة بعد أكثر من ثلاثة أشهر، في 2 أبريل نيسان. وبلغ عدد الإصابات 10 ملايين حالة في 28 يونيو حزيران، واستغرق 12 أسبوعًا فقط لمضاعفة الرقم ثلاث مرات.

في حين بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم 943,203.

وتتصدر الولايات المتحدة أكبر عدد من إصابات ووفيات كورونا في جميع أنحاء العالم. وهناك ما لا يقل عن 6,669322 حالة إصابة و197554 حالة وفاة بالمرض في البلاد، بحسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وتُظهر أرقام الجامعة أن الولايات المتحدة والهند والبرازيل تشكل مجتمعة أكثر من 50٪ من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم.