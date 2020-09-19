لبنان يسجل أعلى معدل يومي لإصابات فيروس كورونا

بيروت، لبنان (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، تسجيل 779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى معدل يومي للإصابات يُسجل منذ ظهور الوباء في البلاد.

وترفع أحدث الحالات المُسجلة إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 28,279 حالة. كما تم تسجيل خمس وفيات إضافية، مما رفع عدد الوفيات إلى 286، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وشهد لبنان مؤخرًا ارتفاعًا في إصابات كورونا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من انهيار اقتصادي وتتعامل مع تداعيات انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس آب، الذي دمر العاصمة وقتل ما يقرب من 200 شخص وإصابة حوالي 6 آلاف آخرين، ونزوح قرابة 300 ألف من بيوتهم.