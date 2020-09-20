الصحة السعودية توضح 8 أعراض لإصابات الرأس تستدعي التوجه إلى الطوارئ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يتعرض الكثير منا لمختلف الإصابات خلال حياتنا، مثل إصابات الرأس. ولكن، هل تعلم متى يجب على الشخص المصاب التوجه إلى غرفة الطوارئ؟
ومؤخراً، أوضح حساب "عش بصحة"، وهي المنصة الرئيسية للتوعية الصحية لوزارة الصحة السعودية، 8 مؤشرات تدل على ضرورة توجه الشخص الذي يعاني من إصابات الرأس إلى المستشفى.
يجب زيارة المستشفى عند المعاناة من هذه الأعراض التالية:
- استمرار الغثيان أو القيء
- زيادة الصداع أو فقدان الذاكرة
- صعوبة في الاستيقاظ من النوم
- الدوخة أو الإغماء
- التشنجات أو تصلب الرقبة
- صعوبة في النطق
- خدر في الذراع أو الساق، أو وجود صعوبة في المشي
- خروج سائل واضح من الأذن والأنف