الصحة السعودية توضح 8 أعراض لإصابات الرأس تستدعي التوجه إلى الطوارئ

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نشر الأحد ، 20 سبتمبر / ايلول 2020

يعاني مليار شخص من هذه الحالة.. 5 أشياء قد لا تعرفها عن الصداع النصفي

بعد صداع مزمن في رأسه.. مريض يكتشف شيئاً يعيش في دماغه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يتعرض الكثير منا لمختلف الإصابات خلال حياتنا، مثل إصابات الرأس. ولكن، هل تعلم متى يجب على الشخص المصاب التوجه إلى غرفة الطوارئ؟

ومؤخراً، أوضح حساب "عش بصحة"، وهي المنصة الرئيسية للتوعية الصحية لوزارة الصحة السعودية، 8 مؤشرات تدل على ضرورة توجه الشخص الذي يعاني من إصابات الرأس إلى المستشفى.

يجب زيارة المستشفى عند المعاناة من هذه الأعراض التالية: