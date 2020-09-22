أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكدت أكبر شركة مصنعة للقاحات، أن تلقيح شعوب العالم بالكامل ضد فيروس كورونا لن يكتمل قبل عام 2024، وذلك حسبما قال المدير التنفيذي لمعهد سيروم الهندي، أدار بونوالا لـCNN.

وقال بونوالا: "واقعيا، سيستغرق حصول سكان الكوكب كافة أو 90% منهم على اللقاح حتى 2024 على الأقل"، على حد تعبيره.

وأشار المدير التنفيذي للشركة إلى أن بعض التحديات التي تواجه إنتاج اللقاح بعد مرحلة البحث والاعتماد، تتضمن رفع وتيرة التصنيع وجمع مليارات الدولارات لتمويل عملية الحصول على الجرعات اللازمة، لافتا إلى أن إتاحة اللقاح في بعض الدول والمناطق الجغرافية من بين التحديات أيضا.

ويعمل المعهد مع 5 مطورين للقاح فيروس كورونا وتستعد لإنتاج ملايين الجرعات، لكن رغم ذلك فإن عملية الإنتاج ستغطي المدى القصير فقط، مع أخذ الهند على سبيل المثال، إذ يبلغ تعدادها السكاني 1.4 مليار.

وقال بونوالا: "بحلول يوليو أو أغسطس من العام المقبل، وحتى لو أنتجنا 400 مليون جرحة، سيعانون لتلقيح الجميع بهذه الجرعات"، على حد تعبيره.