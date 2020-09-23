متى تستطيعون التبرع بالدم؟ إليكم 6 شروط قبل الإقدام على هذه الخطوة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل ترغبون بالتبرع بالدم؟ الأمر ليس بتلك السهولة.. هناك عدد من الشروط التي يجب الالتزام بها قبل الإقدام على هذه الخطوة.
ونشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مجموعة من العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل التبرع بالدم.
ما هي أبرز هذه العوامل؟
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الصحة العامة جيدة
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الوزن لا يقل عن 50 كيلوغراماً
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نسبة الهيموجلوبين مناسبة
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العمر ما بين 18 و60 عاماً
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يستطيع المدخن التبرع بالدم دون أي مشاكل تذكر
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تستطيع الإناث التبرع بالدم إذا استوفت جميع الشروط السابقة