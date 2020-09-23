متى تستطيعون التبرع بالدم؟ إليكم 6 شروط قبل الإقدام على هذه الخطوة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل ترغبون بالتبرع بالدم؟ الأمر ليس بتلك السهولة.. هناك عدد من الشروط التي يجب الالتزام بها قبل الإقدام على هذه الخطوة.

الفئات التي يمكن لها التبرع بالدم #صحتك_لا_تهملها #وقاية https://t.co/UohKKHYoMH

ونشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مجموعة من العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل التبرع بالدم.

ما هي أبرز هذه العوامل؟