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دبي، الإمارات العربية العربية (CNN)-- هل حاولت الإقلاع عن التدخين ولكنك لم تنجح في النهاية؟ ربما عليك اللجوء إلى العلاج الرقمي، من خلال تحميل أحد التطبيقات التي ستساعدك على مقاومة رغبتك الملحة بتناول التبغ.

وقد يؤدي تحميل تطبيق على هاتفك ذكي إلى زيادة احتمالات نجاحك، وذلك بحسب دراسة نُشرت يوم الاثنين في "JAMA Internal Medicine".

ويمكن أن يكون هذا النهج لتغيير السلوك مفيداً لأكثر من واحد من كل 10 أميركيين مدخنين.

ويتطلب الأمر من الأشخاص، الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين، امتلاك الهاتف الذكي وخط هاتف يعمل، وفقاً للدكتور باناجيس جالياتساتوس، وهو أستاذ الطب المساعد في كلية جونز هوبكنز للطب في بالتيمور ومتحدث متطوع باسم جمعية الرئة الأمريكية.

وقال جالياتساتوس، وهو لم يشارك بالدراسة: "يجب أن يكون أطباء الرعاية الأولية على دراية بالمنتجات المتاحة". ورغم ذلك، ينبغي أن يكون هذا كعنصر مساعد (للرعاية الطبية) وليس كبديل.

ورغم أن تدخين التبغ قد انخفض إلى مستوى قياسي، إلا أن عدد المدخنين يصل إلى 34 مليون أمريكي.

وبدوره، أراد فريق جوناثان بريكر، وهو المؤلف الرئيسي للدراسة الجديدة والأستاذ في برنامج الوقاية من السرطان بمركز "فريد هاتشينسون" لأبحاث السرطان في سياتل، إثبات أن تتبع تقدمك في تطبيق رقمي هو أمر مفيد عملياً.

وتم تحميل حوالي 490 تطبيقاً للإقلاع عن التدخين بما يصل إلى 33 مليون مرة، وفقًا لبيانات من موقع "SensorTower.com".

ولكن، كانت البيانات محدودة حول مدى فعاليته في الواقع.

لذلك، تم تطوير تجربة سريرية عشوائية للمقارنة بين المدخنين، وذلك باستخدام تطبيقين مختلفين مصممين لمساعدة الناس على التخلص من هذه العادة.

وسجل فريق الدراسة 2,415 مدخن سجائر بالغ، وقسمهم إلى مجموعتين.

,في المجموعة الأولى، استخدم المشاركون "iCanQuit"، وهو تطبيق طوره الباحثون بناء على علاج القبول والالتزام، حيث يساعدك على مقاومة الحاجة الملحة للتبغ.

وفي المجموعة الثانية، استخدم المدخنون تطبيق "QuitGuide"، الذي صمم لمساعدة الأشخاص على الإقلاع عن التدخين، وذلك من خلال تجنب المحفزات التي تدفع الناس نحو السجائر.

وتابع الباحثون مع المشاركين عدة مرات بين مايو/ أيار 2017 وسبتمبر/ أيلول 2018.

واتضح أن الأشخاص الذين استخدموا تطبيق "iCanQuit" لديهم احتمالات أعلى للإقلاع عن التدخين بـ1.49 مرة، مقارنة بأولئك الذين استخدموا تطبيق "QuitGuide".

وبعد تحميل تطبيق "iCanQuit"، يستطيع الأشخاص تحديد الموعد الذي يرغبون فيه بالإقلاع عن التدخين، مع اتباع إرشادات المدرب الافتراضي للتطبيق، حيث يساعدهم أن يصبحوا أكثر وعياً بالضغوط الشخصية التي تثير لديهم الرغبة الشديدة في التدخين.

وكانت النتيجة هي نجاح 28 ألف شخص في الإقلاع عن التدخين من بين 100 ألف مدخن يستخدم تطبيق "iCanQuit".

وإلى جانب استخدام التطبيقات الرقمية، قدمت الدراسة بعض الطرق لمساعدتك على الإقلاع عن التدخين.

وكانت إحدى الطرق الناجحة لمساعدة الناس على الإقلاع عن التدخين هي خلق حافز مالي. وبحسب دراسة سابقة نُشرت في مجلة "New England Journal of Medicine"، يستعيد المشاركون مبلغاً مالياً قدره 150 دولاراً بعد إيداعه، بالإضافة إلى 650 دولاراً، إذا نجحوا في الإقلاع عن التدخين.

ووفقاً لدراسة نُشرت في "JAMA Internal Medicine"، عام 2015، كان نصف الرجال والنساء في الدراسة لديهم القدرة للإقلاع عن التدخين إذا توقف شريكهم معهم.

وقال جالياتساتوس من جونز هوبكنز: "هذه الدراسة قابلة للتطبيق لمساعدة الناس على الإقلاع عن التدخين والامتناع عنه.. وإذا كنت تريد مساعدة الناس على الإقلاع عن التدخين، فهذا لا يعني كتابة وصفة طبية ليوم واحد".

ولكن، أوضح جالياتساتوس أن العديد من مرضاه من ذوي الدخل المنخفض، يواجهون مشكلة في استخدام خدمات الإقلاع عن التدخين، لأنهم لا يمتلكون خط هاتف موثوق وثابت.

ونظراً إلى أن العديد من المدخنين ينحدرون من وضع اجتماعي واقتصادي أقل، فهم لا يملكون الموارد والدعم الذي يجعل الإقلاع عن التدخين أمراَ ممكناً بشكل تام.