فرنسا تسجل رقمًا قياسيًا هو الأعلى لإصابات كورونا خلال يوم

باريس، فرنسا (CNN)-- أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 16096 حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى معدل يومي منذ بدء تسجيل حالات في مارس أذار الماضي.

ويوجد حاليًا 6031 شخصًا في المستشفيات بسبب فيروس كورونا، وهو أعلى رقم منذ 22 يوليو تموز، بينهم 1048 شخصًا في وحدة العناية المركزة.

وأعلنت هيئة المستشفيات العامة في باريس أنها ستبدأ في إلغاء بعض الإجراءات غير الاختيارية في الأيام المقبلة لإفساح المجال لمرضى فيروس كورونا، على الرغم من قولها إنها ستكون على أساس كل حالة على حدة، وليس "إلغاء عالمي كما في منتصف مارس".

وتوفي ما مجموعه 31511 شخصًا بسبب فيروس كورونا في فرنسا، وهناك 497,237 حالة مُسجلة في البلاد حتى الآن.