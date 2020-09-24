دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفادت دراسة جديدة أن ممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي صحي، وعدم التدخين أو شرب الكحول، يمكن أن يساعدك على العيش لسنوات أطول، حتى إذا كنت تعاني من أي حالات طبية مزمنة.

ولطالما ارتبط أسلوب الحياة الصحي بعمر أطول، ولكن هناك عدد قليل من الأبحاث التي تعكس تأثيره على الأشخاص الذين يعانون من أمراض متعددة، سواء كانت عقلية أو بدنية، مثل ارتفاع ضغط الدم، والاكتئاب، والربو، والسرطان، والصداع النصفي.

لذلك، قرّر فريق من الباحثين في المملكة المتحدة تتبع 93,736 شخصاً بالغاً، في منتصف العمر، ويعانون من اثنين أو أكثر من الحالات الـ36 المزمنة.

وفي مدة تصل إلى 9 سنوات، قام الفريق بتقييم أربعة عوامل تتعلق بنمط الحياة، مثل ممارسة النشاط البدني في أوقات الفراغ، والتدخين، والنظام الغذائي، وشرب الكحول.

ووجد الباحثون أن نمط الحياة الصحي مرتبط بعمر أطول يصل إلى 6.3 سنوات للرجال و 7.6 سنوات للنساء، بغض النظر عن وجود أي أمراض مزمنة، وكان ذلك بالمقارنة مع أولئك الذين حصلوا على أقل درجات لنمط الحياة الصحي.

ويذكر، أن التمارين البدنية المنتظمة قد ارتبطت بالعيش من سنة إلى 2.5 سنة أطول.

ومن المهم جداً التوقف عن التدخين، إذ يعيش المدخنون في سن الـ45 عاماً مدة أقل من غير المدخنين، تتراوح بين 5 إلى 6 سنوات.

وقالت يوجيني تشوداساما، وهي عالمة الأوبئة وخبيرة الإحصاء بوحدة ليستر "ريل وورلد إيفيدنس"، في مركز أبحاث السكري بجامعة ليستر: "يتعايش المزيد من الأفراد مع أمراض مزمنة عديدة، ما يؤثر على صحتهم وحياتهم اليومية".

وفي بيان صحفي، قالت: "وجدنا أسلوب حياة صحي، لا سيما الامتناع عن التدخين، يؤدي إلى زيادة متوسط العمر المتوقع بما يصل إلى 7 سنوات. دراستنا لها آثار مهمة على الصحة العامة، حيث نأمل أن تظهر نتائجنا أنه لم يفت الأوان أبداً لإجراء تغييرات حيوية في نمط الحياة".

وفي تحليل الباحثين، تم أخذ العوامل الفردية في عين الاعتبار، مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي والعرق والوضع الوظيفي.

وكان هناك بعض القيود في الدراسة، حيث أوضح الباحثون أن نسبة 95٪ من المشاركين كانوا من البشرة البيضاء وأكثر ثراء من عامة السكان بالمملكة المتحدة.

ونظراً إلى أن الدراسة كانت قائمة على الملاحظة، يمكن خلق رابط فقط وليس سبب.

وكانت أكثر الحالات شيوعاً بين الرجال هي ارتفاع ضغط الدم، والربو، والسرطان، والسكري، والذبحة الصدرية، بينما كانت تعاني النساء من ارتفاع ضغط الدم، والربو، والسرطان، والاكتئاب، والصداع النصفي.