دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، سيكون متاحًا بحلول شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني المُقبلين.

وأكد "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، ضرورة الانتهاء من المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاحات كورونا.

وأشار "تاج الدين" إلى أن تجارب لقاح أكسفورد السريرية توقفت لثلاثة أيام، بعد ظهور أعراض جانبية على أحد المتطوعين.

ورأى "تاج الدين" أن الفيروس ربما يتلاشى، مثلما يمكن أن يبقى كسلالة لفترات طويلة ينتج عن الإصابة بها التهابات تنفسية.

وحذر مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة من أن ارتداء الكمامات لا يحمي بنسبة 100% من احتمالات الإصابة بالوباء، لكنه شدد على ضرورة ارتدائها.

وتحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين عن وضع فيروس كورونا في مصر، مُعتبرًا أن بلاده أدارت معركة التعامل مع الفيروس بطريقة "حرفية وعلمية شديدة".

وقال "تاج الدين" إن نسبة الإشغال في المستشفيات المصرية انخفضت بدرجة كبيرة، مُضيفا أن السلطات الصحية في البلاد تشهد حالة من "الاسترخاء" نتيجة انخفاض عدد حالات كورونا، وأنها تجري صيانة للمعدات والمؤسسات الطبية.

وفي وقت تستعد العديد من الدول لموجة ثانية للفيروس، بعد تسجيل ارتفاعات كبيرة في عدد الحالات، تشهد مصر انخفاضًا ثابتا في منحنى الإصابات.

بلغ إجمالي حالات كورونا المسجلة في مصر 102513، بينها 5835 حالة وفاة، وذلك بعد الإعلان عن تسجيل 138 إصابة جديدة و13 وفاة إضافية، يوم الخميس.