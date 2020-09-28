يجب ألا تستهلك أكثر من ملعقة شاي صغيرة منه يومياً.. هيئة الغذاء والدواء السعودية توضح 3 طرق للتقليل من الملح في الطعام

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يجب ألا تستهلك أكثر من ملعقة شاي صغيرة منها يوميا.. هيئة الغذاء والدواء السعودية توضح 3 طرق للتقليل من الملح في الطعام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبح الإهتمام بصحتنا الآن أهم من أي وقتٍ مضى، وخصوصاً في ظل جائحة فيروس كورونا. وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية عن كيفية التقليل من كمية الملح التي نستهلكها.

ونشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية مؤخراً نصائح حول التقليل من استهلاك الملح في الطعام الذي تتناوله، وذلك عن طريق فيديو نشرته على حسابها الرسمي في موقع "تويتر".

ورغم أن الملح هو مكون أساسي أثناء الطهي، إلا أن كثرة استهلاكه تؤدي إلى أضرار صحية على الجسم.

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ولهذا السبب، توصي منظمة الصحة العالمية من الحد من استخدام الملح، وأن يكون استهلاكنا اليومي له أقل من 5 جرامات يومياً، وتعادل هذه الكمية ملعقة شاي صغيرة فقط، وفقاً لما ذكره الفيديو.

ويوجد عدة طرق يمكن أن تساعد المرء في التقليل من كمية الملح، وهي:

  • استخدام بدائل الملح، مثل: الزنجبيل، والليمون، وغيره
  • قراءة البطاقة الغذائية على المنتجات 
  • يجب على المرء أيضاً معرفة وجود مسميات تجارية أخرى للملح، وهي: الصوديوم، كلورايد الصوديوم، بنزوات الصوديوم، وبيكربونات الصوديوم، إلى جانب غيرها من المسميات
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