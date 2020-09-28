هل تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟ إذا خفف الملح في نظامك الغذائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبح الإهتمام بصحتنا الآن أهم من أي وقتٍ مضى، وخصوصاً في ظل جائحة فيروس كورونا. وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية عن كيفية التقليل من كمية الملح التي نستهلكها.

ونشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية مؤخراً نصائح حول التقليل من استهلاك الملح في الطعام الذي تتناوله، وذلك عن طريق فيديو نشرته على حسابها الرسمي في موقع "تويتر".

كيف تقلل من استهلاك الملح في طعامك؟ #دقيقة_غذاء #الغذاء_والدواء https://t.co/u30cTw8lOV

ورغم أن الملح هو مكون أساسي أثناء الطهي، إلا أن كثرة استهلاكه تؤدي إلى أضرار صحية على الجسم.

ولهذا السبب، توصي منظمة الصحة العالمية من الحد من استخدام الملح، وأن يكون استهلاكنا اليومي له أقل من 5 جرامات يومياً، وتعادل هذه الكمية ملعقة شاي صغيرة فقط، وفقاً لما ذكره الفيديو.

ويوجد عدة طرق يمكن أن تساعد المرء في التقليل من كمية الملح، وهي: